WRC: victoire en Grèce de Rovanperä, qui consolide sa place de leader au championnat

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté dimanche en Grèce le 70e Rallye de l'Acropole, 10e manche sur 13 du championnat WRC, et s'est rapproché d'un deuxième sacre mondial consécutif.

Le champion du monde en titre a profité des déboires du Belge Thierry Neuville (Hyundai) et du Français Sébastien Ogier (Toyota), contraints à l'abandon samedi, pour décrocher sa troisième victoire de la saison après le Portugal et l'Estonie.

Rovanperä l'a emporté avec une confortable avance de plus d'une minute trente sur le Britannique Elfyn Evans (Toyota), son coéquipier et principal concurrent dans la course au titre mondial, et le vétéran espagnol Dani Sordo (Hyundai).

Le Finlandais de 22 ans, qui a remporté la Power Stage dimanche, possède désormais 33 points d'avance sur le Gallois alors qu'il reste seulement trois courses à disputer, au Chili dans trois semaines, en Europe Centrale fin octobre et enfin au Japon mi-novembre.