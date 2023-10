WRC/Chili: victoire de Tänak, Rovanperä devra attendre pour le titre

L'Estonien Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja lors du rallye du Chili, 11e épreuve sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC, qu'ils ont remporté à Concepcion le 1er octobre 2023.

L'Estonien Ott Tänak a remporté dimanche le rallye du Chili, 11e manche sur 13 du championnat du monde WRC, le Finlandais Kalle Rovanperä ne parvenant pas à ceindre sa deuxième couronne mondiale consécutive à l'issue de cette épreuve comme il aurait pu l'espérer.

Tänak, qui remporte sa 2e victoire de la saison et la 19e de sa carrière en WRC, a dominé le rallye sud-américain au volant de sa M-Sport/Ford, devançant à l'arrivée le Belge Thierry Neuville (Hyundai) de quelque 42 secondes et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) de 1 min 7 sec.

"C'est bien d'avoir enfin un bon résultat", a déclaré Tänak à l'arrivée après n'avoir pas été épargné par la malchance cette année qui l'a toutefois vu remporter le rallye de Suède en février. "Il y a même des Estoniens ici, ce qui est surprenant !", s'est-il exclamé avec toute la réserve qui le caractérise.

Kalle Rovanperä (Toyota) n'a pu faire mieux que 4e et voit Evans lui reprendre deux points au championnat pour se retrouver à 31 points de lui alors qu'il reste encore deux épreuves à courir et 60 points à distribuer.

Le Finlandais Kalle Rovanperä, quatrième du rallye du Chili, 11e épreuve sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC, qui s'est achevé à Concepcion (Chili) le 1er octobre 2023. AFP

Le jeune Finlandais -- qui fêtait dimanche ses 23 ans -- est toutefois parvenu à limiter les dégâts en remportant la dernière spéciale, la Power Stage, empochant 5 points supplémentaires au championnat.

"Cela n'a pas été la meilleure semaine pour nous", a-t-il constaté, déplorant d'avoir dû ouvrir la route vendredi en raison de sa position de leader au championnat. "J'y allais fort mais quand vous n'avez pas la bonne trajectoire partout, c'est impossible de rester propre".

Toyota champion constructeurs

Toyota se voit toutefois assuré, grâce aux résultats de ses pilotes au Chili, de conserver son titre de champion du monde des constructeurs à deux épreuves de la fin.

Si Tänak n'a jamais été vraiment inquiété, les choses ont été plus incertaines derrière lui.

Le pilote Thierry Neuville et son copilote Martin Wydaeghe 2es du rallye du Chili, 11e épreuve sur 13 du championnat du monde des rallyes WRC, le 1er octobre 2023 à Concepcion (Chili). AFP

Le malchanceux du jour est le Finlandais Teemu Suninen (Hyundai) qui est sorti dans l'avant-dernière spéciale alors qu'il était deuxième. Suninen et son copilote Mikko Markkula sont sortis indemnes de l'accident et Neuville s'est alors retrouvé confortable second, loin toutefois de Tänak.

Evans lui était confortablement installé à la 3e place et a relégué à l'arrivée Rovanperä à plus de 1 minute sans toutefois pouvoir terminer devant lui lors de la Power Stage, où il s'est contenté de la deuxième place et donc de 4 points supplémentaires au championnat pour 5 à Rovanperä.

Celui-ci compte désormais 217 points et Evans 186, devant Neuville (155) et Tänak (146) qui n'ont plus de chance au championnat.

C'est la 2e victoire de Tänak, 35 ans, au Chili après celle de 2019, l'année qui l'avait vu devenir champion du monde alors qu'il courait pour Toyota.

Le rallye du Chili faisait son retour cette année au calendrier du WRC après quatre ans d'absence.

La prochaine épreuve est le rallye d'Europe centrale, à cheval sur l'Autriche, l'Allemagne et la République tchèque, du 26 au 29 octobre.