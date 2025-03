WRC/Rallye du Kenya: Evans en patron, Hyundai réagit

Le pilote britannique de Toyota Elfyn Evans (à droite) et son équipier Scott Martin (à gauche) fêtent leur victoire au Safari Rally à Naivasha (Kenya) le 23 mars 2025.

Le Gallois Elfyn Evans (Toyota) s'est montré intraitable ce week-end lors d'un rallye du Kenya une nouvelle fois plein de rebondissements où Hyundai a relevé la tête après un début de saison compliqué.

Le quadruple vice-champion du monde a devancé les deux Hyundai de l'Estonien Ott Tänak et du champion du monde en titre belge Thierry Neuville.

"Je suis très heureux. Merci à l'équipe, qui a encore fait un boulot fantastique", a réagi sobrement le pilote de 36 ans à l'arrivée.

Un mois après son succès en Suède, Evans a décroché une nouvelle victoire, la onzième de sa carrière en WRC, qui lui permet d'augmenter son avance en tête du championnat du monde. Après 3 des 14 manches de la saison, le Gallois, qui réalise une saison presque parfaite avec une deuxième place au Monte-Carlo puis deux succès, compte respectivement 36 et 49 points d'avance sur Neuville et Tänak.

Toyota a enregistré sa cinquième victoire au Kenya en cinq éditions depuis le retour du spectaculaire Safari Rally au calendrier en 2021, mais Hyundai a décroché pour la première fois un double podium. L'équipe sud-coréenne réduit ainsi l'écart sur sa rivale japonaise au classement des constructeurs.

Evans a réalisé un week-end très solide et hormis un tête-à-queue dans la boue samedi, il a réussi à éviter les nombreux pièges qui n'ont pas épargné ses coéquipiers.

Le double champion du monde (2022, 2023) Kalle Rovanperä (Toyota), victime de plusieurs crevaisons samedi, a encore joué de malchance dimanche et a été contraint à l'abandon en raison d'un problème de courroie d'alternateur après l'ES17. Le Finlandais repartira donc du Kenya sans avoir inscrit le moindre point.

Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota), alors quatrième, s'est retrouvé sur le toit lors de la dernière spéciale mais a miraculeusement pu repartir après avoir remis sa Yaris d'aplomb grâce à des spectateurs pour terminer la course en cinquième position et marquer 10 points précieux pour son équipe.

Le pilote de Hyundai Adrien Fourmaux lors de la 17e spéciale du rallye du Kenya WRC à Naivasha le 23 mars 2025. AFP

Le Français Adrien Fourmaux (Hyundai) a également été malchanceux, mais il a très bien terminé une épreuve qui avait débuté de manière cauchemardesque.

Contraint à l'abandon jeudi après un problème mécanique puis vendredi après avoir cassé son demi-train avant droit, le Nordiste, qui avait ménagé sa monture samedi, s'est montré le plus rapide dimanche. Il a en effet remporté le classement de la journée ("Super Sunday") et la dernière spéciale ("Power Stage"), lui permettant d'inscrire 10 points et de sauver son week-end.

Avec 31 points au compteur, Fourmaux pointe en sixième position du championnat à deux longueurs de son compatriote Sébastien Ogier (Toyota), qui devrait faire son retour le mois prochain lors de la prochaine manche aux îles Canaries après avoir fait l'impasse sur la Suède et le Kenya.