WTA 1000 de Pékin: Gauff renversante, Muchova surprenante

L'Américaine Coco Gauff, 6e mondiale, va tenter dimanche de remporter son premier titre depuis neuf mois face à la Tchèque Karolina Muchova (49e), invitée surprise de la finale du tournoi WTA 1000 de Pékin.

Malmenée samedi en demi-finale par l'Espagnole Paula Badosa (19e), Goff a fini par s'imposer en trois sets 4-6, 6-4, 6-2. A 20 ans, l'Américaine, lauréate de l'US Open 2023, retrouve enfin une finale du circuit neuf mois après sa victoire à Auckland en janvier.

Agée de 28 ans, Muchova dispute à Pékin son septième tournoi seulement après une opération du poignet qui l'a éloignée des courts après l'US Open 2023, où elle avait atteint les demi-finales - battue par Gauff. La Tchèque n'a repris la compétition qu'au tournoi d'Eastbourne, fin juin.

Retombée à la 49e place mondiale après être entrée dans le Top 10 en août 2023, elle signe un parcours spectaculaire dans la capitale chinoise: après avoir sorti en quart la N.2 mondiale Aryna Sabalenka, elle s'est offert samedi une autre pensionnaire du Top 10, la Chinoise Qinwen Zheng, en deux sets autoritaires 6-3, 6-4, et sera au moins 30e dans la prochaine livraison du classement mondial de la WTA.

. Gauff de retour en finale

Contre Badosa, Coco Gauff a alterné de très bons moments comme de très mauvais (notamment 11 double-fautes) et a fini par s'imposer au mental.

A 6-4, 3-1, l'Espagnole de 26 ans, ancienne N.2 mondiale redescendue au 19e rang, semblait pourtant filer vers une victoire en deux manches. Mais Gauff a alors sauvé quatre balles de break pour rester au contact. Relancée dans cette deuxième manche, l'Américaine a ensuite recollé à 4-4 pour finalement égaliser à un set partout.

"J'ai essayé de rester concentrée, c'était difficile mais, mentalement, il a fallu que je reprenne tout à zéro", a-t-elle déclaré pour expliquer ce renversement.

Dans le troisième set, après quelques frayeurs, Coco Gauff n'a plus tremblé et s'est imposée en 2h20 sur une nouvelle faute directe de l'Espagnole. En finale, où elle tentera de décrocher le 8e titre de sa carrière, Gauff aura fort à faire face à Muchova.

. Muchova de retour au premier plan

La Tchèque, dont le seul titre sur le circuit remonte au tournoi de Séoul en 2019, a pris la mesure de son Qinwen Zheng, qui l'avait dominée en finale du tournoi de Palerme (terre battue) en juillet dernier.

La Tchèque Karolina Muchova après sa victoire en demi-finale du WTA 1000 de Pékin face à la Chinoise Qinwen Zheng le 5 octobre 2024 AFP/Archives

Rapidement breakée dans le premier set, la N.1 chinoise, qui a demandé un temps mort médical pour soigner sa main droite après une chute en début de match, s'est offert une balle de débreak à 5-3 sur deux coups gagnants de haut niveau (une volée de revers, un coup droit puissant décroisé).

Mais Muchova s'est appuyée sur son excellent service, sortant deux aces de sa raquette avant de boucler la première manche.

Dans le second set, elle est restée solide et concentrée pour breaker et mener 3-1, aidée par les mauvais services de Zheng, qui a manqué de rigueur avec des prises de risques non maîtrisées (31 fautes directes contre 10 pour son adversaire).

Zheng retrouvant sa combativité a écarté les deux premières balles de match pour revenir à 4-5 mais cela n'a pas été suffisant et la Tchèque s'est finalement imposée sur sa troisième balle de finale (la première sur son service), après 1 heure 47 de jeu.

"Je me suis sentie bien et j'ai été heureuse de faire de bonnes performances contre ces grandes joueuses, de voir que je pouvais les affronter et les battre", a-t-elle exulté. "Etre en finale ici, c'est un sentiment très agréable."