WTA 1000 de Rome: Sabalenka dans la douleur en 8e de finale

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a souffert dimanche pour décrocher son billet pour les 8e de finale du WTA 1000 de Rome face à l'Américaine Sofia Kenin (31e).

Sabalenka, dans un mauvais jour au service, s'est imposée 3-6, 6-3, 6-3 après deux heures et neuf minutes de jeu.

La Bélarusse est la grande favorite du tournoi romain après l'élimination de la tenante du titre et N.2 mondiale Iga Swiatek samedi.

Elle sera opposée au prochain tour à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (27e) qui a battu plus tôt la Canadienne Leylah Fernandez (26e) 6-4, 6-2.

"Cela a été un match très compliqué, il a fallu se battre pour s'en sortir", a déclaré la Bélarusse, qui avait perdu leur précédent duel sur terre battue, précisément à Rome en 2023.

Depuis le début de la saison, Sabalenka a remporté trois titres (Brisbane, Miami et Madrid) et disputé six finales.

Alors qu'elle vise son premier sacre à Roland-Garros (25 mai-8 juin), Sabalenka est particulièrement en forme: elle a atteint les finales des quatre derniers tournois qu'elle a disputés (Indian Wells, Miami, Stuttgart, Madrid).