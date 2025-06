WTA 500 de Bad Homburg: Pegula prive Swiatek d'un premier titre depuis un an

La N.3 mondiale Jessica Pegula a remporté samedi sur le gazon de Bad Homburg son troisième titre de la saison, privant par la même occasion Iga Swiatek (8e) d'un vingt-troisième trophée qu'elle chasse depuis un an.

A deux jours de Wimbledon (30 juin-13 juillet), l'Américaine de 31 ans s'est imposée 6-4, 7-5 dans la banlieue nord de Francfort pour s'offrir son deuxième titre sur gazon, après le WTA 500 de Berlin en 2024, et le neuvième sacre de sa carrière.

La finaliste du dernier US Open n'est désormais plus menée que 6-5 par Swiatek dans leurs confrontations directes et s'affirme un peu plus comme une des prétendantes au titre à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison qui ne compte pas de favorite évidente.

Elle débutera son parcours mardi au All England Lawn Tennis Club, contre l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (122e), tandis que Swiatek se mesurera le même jour à la Russe Polina Kudermetova (63e).

La Polonaise de 24 ans, sacrée 22 fois sur le circuit principal, reste elle en quête d'un premier titre sur gazon.

Contrairement à Pegula qui avait déjà gagné les tournois d'Austin (dur) et Charleston (terre battue verte) en 2025, Swiatek attend depuis son quatrième sacre à Roland-Garros, en juin 2024, de soulever un nouveau trophée.

Samedi à Bad Homburg, l'Américaine s'est montrée solide au service, ne concédant qu'une balle de break dans la première manche, écartée par un astucieux enchaînement service-amortie.

Pegula a ensuite converti sa troisième balle de break à 3 jeux partout pour prendre un avantage décisif et s'adjuger la manche.

Dans le deuxième set, où Swiatek a multiplié les fautes directes, la N.3 mondiale a pris la mise en jeu de la Polonaise à 5-5, sur un superbe coup droit croisé de fond de court.

Iga Swiatek en pleurs après sa défaite en finale du tournoi de Bad Homburg contre Jessica Pegula, le 28 juin 2025 AFP

Pegula a ensuite confirmé le break sans trembler sur son service pour gagner la partie et infliger à Swiatek sa cinquième défaite en vingt-sept finales sur le circuit.

"Ce tournoi montre qu'il y a de l'espoir pour moi sur gazon", a plaisanté Swiatek après avoir essuyé quelques larmes de déception.

La quintuple lauréate en Grand Chelem disputait dans l'ouest de l'Allemagne sa première finale sur un court en herbe, deux ans après avoir atteint le dernier carré à Bad Homburg, ce qui était jusqu'alors son meilleur résultat sur la surface.