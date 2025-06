WTA 500 de Berlin: deux ans après, Vondrousova retrouve une finale à une semaine de Wimbledon

Ralentie pendant douze mois par une blessure récurrente à l'épaule gauche, la Tchèque Marketa Vondrousova s'est hissée samedi en finale d'un tournoi, le WTA 500 de Berlin sur gazon, pour la première fois depuis son sacre à Wimbledon en 2023.

Dimanche, elle visera un troisième titre sur le circuit WTA après celui de Bienne (Suisse) en 2017 et surtout son triomphe en 2023 à Wimbledon, sur le gazon londonien. Elle compte six finales sur le circuit, dont deux en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Wimbledon 2023) et une aux Jeux olympiques (en 2021 à Tokyo).

Elle affrontera la Chinoise Wang Xinyu, 49e mondiale et issue des qualifications à Berlin, qui a dominé la 20e mondiale, la Russe Liudmila Samsonova, en deux sets 6-4, 6-1. Wang disputera sa première finale en simple sur le circuit à 23 ans.

Passée en un an de la 6e à la 164e place mondiale, Marketa Vondrousova a laissé cette semaine derrière elle ses problèmes à l'épaule gauche, toujours strappée, pour s'offrir samedi la N.1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka en deux sets 6-2, 6-4 et moins d'une heure et demie (1h21).

Vondrousova a parfaitement manoeuvré en prenant les commandes très rapidement dans cette demi-finale, la N.1 mondiale passant moins d'une première balle de service sur deux (43%) en première manche, qu'elle a cédée 6-2 en 36 minutes.

Keys, Jabeur et Sabalenka sur son parcours

La Bélarusse Aryna Sabalenka (gauche) et la Tchèque Marketa Vondrousova (droite) lors de leur demi-finale au tournoi WTA 500 de Berlin le 21 juin 2025 AFP

Breakée d'entrée et menée 2-0 dans la seconde manche, Vondrousova a immédiatement recollé (2-2), avant de faire la différence au meilleur moment, en breakant pour mener 5-4 et conclure sur un ace, en sauvant au passage trois balles de débreak consécutives.

Marketa Vondrousova était 6e mondiale au 1er juillet 2024 mais a manqué la seconde moitié de la saison 2024 et une grosse partie de la première moitié de celle de 2025 en raison d'une blessure à l'épaule gauche (opérée à l'été 2024), une longue absence qui l'a fait dégringoler de plus de 150 places au classement WTA douze mois plus tard.

"Je ne sais pas si je joue aussi bien qu'en 2023, je n'ai pas joué depuis un bon moment. Je suis juste tellement contente d'être de retour en bonne santé et reconnaissante de pouvoir jouer de si bons matches", a commenté la gauchère de 25 ans sur le court après sa qualification.

Protégée par son classement passé, elle n'a pas eu à disputer les qualifications. Au cours de sa semaine berlinoise, elle a sorti au premier tour l'Américaine Madison Keys, 8e mondiale et lauréate de l'Open d'Australie fin janvier, et la Tunisienne Ons Jabeur, qu'elle avait dominée en finale à Wimbledon en 2023, en quarts, avant d'éliminer Sabalenka, triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024 et US Open 2024), samedi.

Le tournoi WTA 500 de Berlin sert de répétition générale avant Wimbledon qui commence dans une semaine (30 juin-13 juillet) avec treize des seize meilleures mondiales.