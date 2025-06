WTA 500 de Berlin: Sabalenka rejoint Vondrousova en demies

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi WTA 500 de Berlin sur gazon et affrontera samedi la Tchèque Marketa Vondrousova (164e mondiale) pour une place en finale dans la capitale allemande.

En quarts de finale vendredi, Sabalenka a sauvé quatre balles de match contre la Kazakhe Elena Rybakina avant de s'imposer en trois manches très accrochées 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (8/6) et 2h42 d'une bataille très serrée.

"Elena est une grande joueuse, on a eu de grosses batailles dans les derniers tours en Grand Chelem. Je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner ces derniers points, j'ai été chanceuse je pense, pour être honnête", a commenté Sabalenka après sa victoire.

Après le gain de la première manche au tie break, la triple lauréate en Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) a perdu un peu le fil de son jeu et a cédé la deuxième manche à Rybakina.

Sabalenka a mené 5-4 avec service à suivre dans la dernière manche, mais a laissé revenir la Kazakhe, 11e mondiale et lauréate de Wimbledon en 2022, et tout s'est joué dans le tie-break. Menée 6-2, Sabalenka a sauvé une première balle de match avec l'aide du filet, et a conclu cinq points plus tard sur son service (8-6).

Samedi, elle retrouvera sur son chemin une autre lauréate de Wimbledon, la revenante tchèque Marketa Vondrousova, retombée à la 164e place mondiale après avoir manqué plusieurs mois (juillet 2024-janvier 2025 et mars-mai 2025) en raison d'une blessure à l'épaule gauche.

Wang Xinyu à Berlin le 20 juin 2025 AFP

Vondrousova a dominé la Tunisienne Ons Jabeur (6-4, 6-1) vendredi pour un remake de la finale de Wimbledon 2023 remportée par la Tchèque.

Dans l'autre moitié de tableau, la Chinoise Wang Xinyu (49e mondiale) a poursuivi son parcours après avoir sorti en huitièmes l'Américaine Coco Gauff, récemment titrée à Roland-Garros en battant Sabalenka en finale. Wang a profité de l'abandon de l'Espagnole Paula Badosa (10e) à l'issue de la première manche du quart de finale, remportée 6-1 par la Chinoise.

Le dernier quart de finale à Berlin oppose en début de soirée l'Américaine Amanda Anisimova, 13e mondiale et finaliste la semaine dernière sur le gazon londonien du Queen's, à Liudmila Samsonova, tombeuse à Berlin de l'Américaine Jessica Pegula, N.3 mondiale.