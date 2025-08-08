WTA: En tournée d'adieu, Caroline Garcia s'offre un 2e tour à Cincinnati

Caroline Garcia lors de sa victoire face à la Britannique Sonay Kartal au premier tour du tournoi WTA 1000 de Cincinnati le 8 août 2025. La Française n'avait plus joué sur le circuit depuis son élimination au premier tour à Roland-Garros

La Française Caroline Garcia, qui n'avait plus joué depuis son élimination au premier tour à Roland-Garros, s'est qualifiée vendredi pour le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Cincinnati.

L'ex-4e joueuse mondiale, aujourd'hui 200e au classement de la WTA, dispute à 31 ans ses dernières semaines sur le circuit mondial.

Elle a battu la Britannique Sonay Kartal (48e) 5-7, 6-4, 6-3 à sa quatrième balle de match au terme d'un match de plus de deux heures et demie de jeu. Sa précédente victoire en individuel remontait au 19 mars, au premier tour du tournoi WTA 1000 de Miami.

Garcia sera opposée au prochain tour à la Tchèque Karolina Muchova, 14e joueuse mondiale, exemptée de premier tour dans l'Ohio où elle est tête de série N.11.

Longtemps N.1 française, Caroline Garcia, a annoncé fin mai qu'elle disputait ses dernières semaines sur le circuit.

Eliminée dès le premier tour de son dernier Roland-Garros, le 26 mai, elle a fait l'impasse sur le tournoi de Wimbledon et s'est mariée il y a moins d'un mois. Elle disputera en revanche l'US Open (24 août–7 septembre), pour lequel elle bénéficie d'une invitation.

C'est sur le ciment new-yorkais qu'elle a obtenu son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem, y atteignant les demi-finales en 2022, la saison de son titre au Masters en fin d'année. Cette année-là, elle s'était aussi imposée à Cincinnati en étant passée par les qualifications.

./hpa/si