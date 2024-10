WTA: Gauff qualifiée pour les demi-finales à Pékin

L'Américaine Coco Gauff, N.6 mondiale, s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Pékin en battant l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva, 2-6, 6-2, 6-2.

Elle affrontera l'Espagnole Paula Badosa, ancienne N.2 mondiale redescendue au 19e rang, qui a éliminé la chinoise Zhang Shuai, 6-1, 7-6 (7/3).

La lauréate de l'US Open 2023 s'est fait une frayeur face à la 115e mondiale, après plusieurs doubles fautes qui ont permis à son adversaire, plus combative, de prendre la première manche.

La joueuse de 20 a alors bataillé ferme pour reprendre l'avantage dans les deux manches suivantes et aller chercher sa troisième demi-finale de la saison.

Mi-septembre, Coco Gauff et son entraîneur Brad Gilbert ont mis un terme à 14 mois de collaboration, la décision de la joueuse intervenant après une série de mauvais résultats cet été: éliminations en huitièmes de finale à Wimbledon, aux Jeux olympiques de Paris, au WTA 1000 de Toronto et à l'US Open, et élimination dès le premier tour au WTA 1000 de Cincinnati.

La joueuse de tennis espagnole Paula Badosa, victorieuse de sa confrontation face à Zhang Shuai en quart de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin, le 3 octobre 2024 AFP

Plus tôt dans la journée, Paula Badosa a mis fin à l'aventure de Zhang Shuai, 35 ans, ex-22e mondiale qui a dégringolé au 595e rang à cause de blessures à répétition. Elle restait avant ce tournoi sur 24 défaites d'affilée sur le circuit, la deuxième pire série depuis le début de l'ère Open en 1968.

Zhang, qui avait remporté ses quatre précédents matches à Pékin sans perdre un set, a concédé la première manche en 23 minutes, en ne gagnant que six points derrière son engagement.

Mais le jeu de Badosa s'est alors subitement déréglé, notamment au service, et son adversaire a obtenu une balle de break dès le début de la seconde manche, convertie avec la manière.

La joueuse chinoise a commencé à lâcher tous ses coups et ses trop nombreuses prises de risque ont permis à l'Espagnole de revenir à 3-3.

A 5-6, Zhang a dû batailler pour arracher le droit de jouer le tie-break, sous les encouragements du public enfin réveillé.

Dans le jeu décisif, elle a toutefois fini par céder, malgré une belle résistance.