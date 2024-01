WTA: Rybakina surclasse Sabalenka en finale à Brisbane

La Kazakhe Elena Rybakina, 4e joueuse mondiale, a battu la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale, en deux sets 6-0, 6-3 en finale du tournoi WTA 500 de Brisbane dimanche.

Dans une finale en forme de remake de celle de l'Open d'Australie 2023, remportée par Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4, Rybakina a pris sa revanche pour remporter le 6e titre de sa carrière et faire le plein de confiance à une semaine du début de l'édition 2024 de la première levée du Grand Chelem.

"Malgré le score, c'est toujours difficile de jouer contre toi, on se pousse l'une et l'autre à s'améliorer et c'est super", a déclaré Rybakina, 24 ans, victorieuse de Wimbledon en 2022.

"Merci de m'avoir donné trois jeux", a souri Sabalenka, 25 ans, avant de féliciter la lauréate. "C'était une belle semaine quand même, bien sûr j'aurais aimé la finir différemment, j'espère que ce sera encore mieux à l'Open d'Australie".

Cette victoire en 1h13 met fin à la série de 15 victoires consécutives de Sabalenka sur le sol australien, série qui avait commencé l'année dernière avec ses victoires à Adélaïde puis à l'Open d'Australie.

Irrésistible cette semaine, notamment au service, la Kazakhe remporte son troisième titre sur dur et son premier depuis sa victoire contre la même Sabalenka à Indian Wells au printemps 2023. L'an dernier, elle avait aussi gagné le tournoi WTA 1000 de Rome sur terre battue.

Il s'agit également de son deuxième titre en Australie, après celui à Hobart en 2020.

