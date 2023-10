XV de France: abondance de troisièmes lignes ne nuit pas

Charles Ollivon, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch et François Cros: le XV de France dispose d'une abondance de troisièmes lignes de très haut niveau dans ce Mondial-2023, et le sélectionneur Fabien Galthié n'a que l'embarras du choix, à trois jours d'affronter l'Italie à Lyon.

. Le "grand" Charles Ollivon, au propre comme au figuré

Le Toulonnais (30 ans, 37 sélections), capitaine des Bleus au début du mandat de Fabien Galthié avant de céder la fonction à Antoine Dupont, sur blessure, à l'automne 2021, est avant tout un "leader". Il est aussi "l'un des joueurs les plus complets que j'ai entraîné", assure Karim Ghezal au sujet de ce grand gabarit (1,99 m, 108 kg).

Pour l'entraîneur français chargé de la touche, "plus les matches montent, plus Charles monte aussi", non seulement en terme de défense (il est à 93% de plaquages réussis en deux matches, avec 27 réalisations), mais également offensivement puisqu'il vient de dépasser son illustre prédécesseur Olivier Magne au plus grand nombre d'essais marqués (15) par un avant français.

"Il a un profil très intéressant, de par ses qualités aériennes en touche déjà, mais surtout par sa vision du jeu. Il anticipe beaucoup au niveau du placement, ce qui fait qu'il se retrouve souvent dans des situations d'essai", explique Magne à l'AFP.

. Grégory Alldritt, l'indispensable N.8

Vainqueur de la Champions Cup en 2022 et 2023, incontournable dans son club de La Rochelle, le natif de Condom (Gers) au père écossais (26 ans, 43 sélections) est l'une des pièces maîtresses du système Galthié depuis son arrivée à la tête des Français.

Gregory Alldritt (N.8) lors de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande au Mondial de rugby, le 11 septembre 2023 au Stade de France, à Saint-Denis. AFP

Par son mental à tout épreuve, son engagement, tant défensivement (15 plaquages effectués contre la Nouvelle-Zélande, comme Charles Ollivon) qu'offensivement (il est l'un des Français qui avance le plus ballon en main), le massif Gersois (1,91 m, 114 kg) est tout simplement indispensable au jeu des Bleus, dont il est le N.8 titulaire et indiscutable.

Ecouté et respecté, il est considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste. "Il bonifie tous les ballons et grâce à sa puissance, il est capable de transformer un temps faible en temps fort", juge, admiratif, Olivier Magne, pour qui Alldritt "a encore une marge de progression".

. Anthony Jelonch, la force tranquille

Précieux dans les rucks, infatigable plaqueur, gratteur de ballons hors pair et rude combattant, Anthony Jelonch (27 ans, 27 sélections) a réussi l'exploit de revenir au plus haut niveau six mois après une opération pour une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou.

Anthony Jelonch, balle en main, lors de la rencontre entre le XV de France et la Namibie pendant le Mondial de rugby, le 21 septembre 2023 à Marseille. AFP

C'est dire si mentalement, le Gersois, meilleur ami d'Antoine Dupont durant leur adolescence à Auch, est d'une solidité à toute épreuve: "Il transmet à ses coéquipiers son côté +zen+, rien ne le perturbe", souligne auprès de l'AFP Olivier Magne, pour qui le Toulousain "ne passe jamais à côté d'un match".

Et physiquement, il est aussi très costaud (1,95 m, 106 kg), comme le souligne Karim Ghezal: "Anthony est joueur très physique, qui plaque dur sur l'homme, il est important en défense. Il est aussi important dans les touches à cinq pour verrouiller l'alignement".

. François Cros, le (gros) travailleur de l'ombre

Podologue de formation, le Toulousain (29 ans, 25 sélections) est certes discret, plutôt posé et calme mais, selon Olivier Magne, "c'est +le+ leader: il est très écouté car il est toujours au-dessus dans sa perception du jeu, il est juste et déterminé".

Francois Cros au placage lors de la rencontre du Mondial de rugby entre la France et la Namibie, le 21 septembre 2023 à Marseille. AFP

Sur le terrain, le Toulousain (1,90 m, 108 kg) abat un travail incroyable: "C'est un joueur de +tâche+, très performant sur les défenses de maul ainsi que sur tout ce qui est jeu avec les trois-quarts", souligne Karim Ghezal.

Fer de lance du système défensif mis en place par Shaun Edwards, François Cros, dont Magne loue "la simplicité et l'humilité", figure parmi les plus gros plaqueurs du XV de France: en trois matches de Coupe du monde, il a effectué 34 plaquages, avec 91% de réussite.