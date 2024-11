XV de France: Atonio, Cros et Ollivon de retour face aux Pumas, Alldritt écarté

A son tour victime de la concurrence en troisième ligne, Grégory Alldritt a été écarté du groupe pour affronter l'Argentine vendredi, dans un jeu de chaises musicales qui bénéficie à François Cros et Charles Ollivon, de retour dans le XV de France, tout comme le pilier Uini Atonio.

Le troisième ligne de la Rochelle, qui avait été le capitaine des Bleus en l'absence d'Antoine Dupont, est remplacé au poste de N.8 par Ollivon, qui fait son retour comme titulaire après avoir été absent contre le Japon et remplaçant face à la Nouvelle-Zélande.

Alldritt, un des cadres du mandat Galthié, notamment lors du Grand Chelem 2022, fait les frais de l'émulation prônée par le sélectionneur du XV de France, comme avant lui Ollivon qui s'était également retrouvé hors des 23 lors de la victoire face aux Japonais (52-12).

Sorti précocement face à la Nouvelle-Zélande (victoire 30-29), Alldritt (27 ans, 51 sélections) "est un capitaine, un leader, un joueur exemplaire que l'ensemble des joueurs ont envie de suivre. Et il le restera", a assuré Galthié.

En quête de "régénération", le Rochelais souffre également d'une concurrence accrue en troisième ligne, peut-être le secteur où les Bleus comptent actuellement le plus de talents. L'éclosion de Paul Boudehent, monumental face aux All Blacks après une très bonne entrée contre le Japon, vient muscler la troisième ligne.

François Cros, de retour après une commotion, est indispensable par son activité énorme dans tous les secteurs de jeu, tandis qu'Ollivon a rappelé face aux Blacks qu'il fallait compter sur lui.

"On joue six jours après (avoir affronté) les Blacks, ce n'est pas un cadeau", a expliqué le sélectionneur des Bleus. "C'est pour ça qu'il y a des rotations, un groupe qui bouge un petit peu mais qui a besoin de consistance".

Le troisième ligne français Gregory Alldritt est plaqué par le capitaine néo-zélandais Scott Barrett lors du match international de rugby à XV entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, le 16 novembre 2024 AFP

Sur le banc, Galthié pourra s'appuyer sur la polyvalence de Mickaël Guillard et d'Alexandre Roumat, tous deux capables d'évoluer en deuxième ligne, et en numéro 8 pour le deuxième. Le jeune champion du monde U20 Marko Gazzotti pourrait également connaître sa première cape.

Atonio de retour, Buros forfait

Outre Cros et Ollivon, un autre retour notable est celui du pilier rochelais Uini Atonio, "qu'on a bien choyé pendant quatre semaines". Touché à un mollet, l'expérimenté droitier (34 ans, 62 sélections) était trop juste pour postuler face aux Blacks, mais est titulaire à la place de Tevita Tatafu, blessé à un genou.

Georges-Henri Colombe reprend place sur le banc pour le suppléer, après avoir disputé 70 minutes face aux triples champions du monde néo-zélandais en raison de la blessure du pilier bayonnais.

Le reste du cinq de devant est lui inchangé. A gauche, le toulonnais Jean-Baptiste Gros, qui semble avoir pris du galon après deux bonnes performances, est reconduit, tout comme le talonneur Peato Mauvaka. Ses deux compères toulousains, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou, reviennent en deuxième ligne.

Le seul changement dans les lignes arrières est le retour de Léo Barré, en raison du forfait tardif de Romain Buros, titulaire face aux All Blacks, et qui "n'a pas totalement récupéré d'une béquille à la cuisse", a déclaré Galthié. "Il a été très honnête avec nous, il a dit ne pas être certain d'être à 100%".

Le troisième ligne français Charles Ollivon (g.) célèbre la victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande, à Saint-Denis, le 16 novembre 2024 AFP

"Malheureusement nous avons trop de blessés" a déclaré Galthié qui souhaite "créer encore plus d'émulation".

En charnière, le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont et de nouveau associé au polyvalent Thomas Ramos, l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert n'ayant lui pas été rappelé après avoir été laissé hors du groupe. "Il n'y a pas de polémique" autour de Jalibert, a martelé Galthié, pour qui le joueur avait aussi besoin de se "régénérer".

La flèche bordelaise Louis Bielle-Biarrey, "en train de devenir un joueur de classe internationale" selon Galthié, et le Toulonnais Gabin Villière seront à nouveau titulaires sur les ailes.