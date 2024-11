XV de France: Atonio et Cros de retour face à l'Argentine, Alldritt vers les tribunes

Le pilier droit Uini Atonio et le troisième ligne François Cros devraient faire leur retour dans le XV de France pour affronter l'Argentine vendredi, tandis que le N.8 Grégory Alldritt devrait lui être absent du groupe qui sera annoncé mercredi.

Forfait pour les deux premiers matches contre le Japon (52-12) et la Nouvelle-Zélande (30-29) après une blessure au mollet, Atonio (34 ans, 62 sélections), s'est entraîné normalement mardi, et devrait être apte pour caler le côté droit de la mêlée face aux Pumas.

Le retour de l’expérimenté pilier rochelais est une bonne nouvelle pour le pack bleu, qui a laissé des plumes contre les Blacks. Le jeune Tevita Tatafu (22 ans), titulaire lors des deux premiers tests-matches d'automne, est forfait après avoir pris un coup à un genou.

Atonio va se partager le poste avec George-Henri Colombe, qui devrait retrouver le banc: le pilier rochelais a dû disputer 70 minutes de jeu contre la Nouvelle-Zélande après la blessure de Tatafu, alors qu'il était malade quelques jours auparavant.

Le reste du cinq de devant ne devrait lui pas connaître d'autres changements: le pilier gauche de Toulon Jean-Baptiste Gros, très en vue face au Japon comme contre les Blacks sera reconduit, tout comme les Toulousains Peato Mauvaka au talonnage et Thibaud Flament et Emmanuel Meafou en deuxième ligne.

Alldritt victime de la concurrence

Le capitaine et demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont (g) lors d'un entraînement, le 19 novembre 2024 à Marcoussis AFP

C'est en troisième ligne que des changements vont intervenir, là où la concurrence est la plus féroce, chère à l'émulation prônée par le sélectionneur Fabien Galthié cet automne.

Difficile de se passer de Paul Boudehent, excellent aussi bien en rentrant contre le Japon que d'entrée de jeu face aux All Blacks, et qui s'est entraîné parmi les probables titulaires mardi.

Il serait accompagné de l'infatigable François Cros, de retour après une commotion cérébrale, et de Charles Ollivon. Le premier capitaine du mandat Galthié, qui avait été écarté face au Japon, a fait une bonne rentrée face aux Néo-Zélandais, et récupère le N.8 d'un autre cadre, Grégory Alldritt, qui avait assumé la charge du capitanat en l'absence d'Antoine Dupont.

Le XV de France à l'entraînement avant d'affronter l'Argentine, le 19 novemble 2024 à Marcoussis AFP

Sorti après 48 minutes de jeu seulement face aux triples champions du monde néo-zélandais samedi, le Rochelais, malgré son abattage en défense et dans les rucks, a semblé en retrait ballon en main.

Alldritt, qui ne s'est pas entraîné avec une chasuble de titulaire, devrait même se retrouver hors du groupe poussé hors des 23 par les polyvalents Alexandre Roumat et Mickaël Guillard, qui devraient prendre place sur le banc, et par le néophyte et champion du monde U20 Marko Gazzoti, qui pourrait honorer sa première cape.

La charnière, composée du capitaine Antoine Dupont et du polyvalent Thomas Ramos, ne devrait pas bouger, d'autant plus que l'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert, écarté du groupe face aux Néo-Zélandais, n'a pas été rappelé.

Gaël Fickou, remplaçant face au Japon, a assumé son statut de patron comme titulaire samedi, et devrait être reconduit, avec à ses côtés Yoram Moefana. Aux ailes, les absences de Damian Penaud (malade) et de Théo Attissogbe (genou) laissent la place libre à Gabin Villière, tandis que Louis Bielle-Biarrey, de nouveau auteur d'un essai samedi au Stade de France, son 9e en 13 sélections, sera logiquement présent.

Enfin à l'arrière, Romain Buros n'a pas déçu pour son baptême du feu face aux Néo-Zélandais, et devrait enchaîner une deuxième cape d'affilée, après plusieurs années à attendre la première.

La composition probable du XV de France face à l'Argentine:

Buros - Villière, Fickou, Moefana, Bielle-Biarrey - (o) Ramos, (m) Dupont (cap.) - Cros, Ollivon, Boudehent - Meafou, Flament - Atonio, Mauvaka, Gros

Remplaçants : Marchand, Wardi, Colombe, Guillard, Roumat, Gazzotti, Le Garrec, Gailleton