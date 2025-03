XV de France: avec Lucu et Fickou pour l'Ecosse, Flament absent du dernier entraînement

Pour s'assurer le titre lors du dernier match du Tournoi des six nations samedi, Fabien Galthié devrait faire confiance à l'équipe qui a triomphé de l'Irlande pour commencer mais n'a pas dévoilé toutes ses cartes pour l'ensemble de sa composition.

On ne change pas une équipe qui gagne, sauf contrainte médicale: Fabien Galthié devrait faire confiance aux mêmes joueurs victorieux en Irlande (42-27) pour commencer, selon les entraînements de la semaine ouverts à la presse. L'annonce de la composition contre l'Ecosse, où la France a son destin entre les mains pour remporter le Tournoi, est prévue jeudi matin.

Seules les blessures viennent rebattre les cartes pour le XV titulaire: outre la grave blessure de Dupont, qui ne sera sans doute pas de retour sur un terrain avant huit mois, les Bleus doivent aussi jouer sans Pierre-Louis Barassi, au repos forcé à cause de sa commotion contre l'Irlande.

Mercredi, l'habituel titulaire en deuxième ligne Thibaud Flament manquait aussi à l'appel, sans que la raison ne filtre.

Le joueur de rugby français Gael Fickou avant le match de championnat de France Top14 entre le Stade Rochelais et le Racing 92 au stade Marcel-Deflandre à La Rochelle le 22 février 2025. AFP

Le joueur le plus capé en activité (93 capes), Gaël Fickou est bien placé pour remplacer Barassi au centre, devançant Nicolas Depoortère, habitué à jouer avec l'autre centre Yoram Moefana à Bordeaux-Bègles mais peu à la sélection (2 matches).

C'est un petit changement dans la hiérarchie: pour le match contre l'Irlande, Nicolas Depoortère était du voyage comme réserviste mais pas Gaël Fickou. Dans le groupe élargi depuis le début du Tournoi des six nations, le joueur de 22 ans n'a toujours pas connu une feuille de match dans le Tournoi-2025.

le 7-1 renouvelé ?

Et ce n'est pas certain qu'il le fasse lors de l'Ecosse, Fabien Galthié pouvant continuer sur sa composition de banc avec sept avants et un arrière, comme contre l'Italie (victoire 73-24) et l'Irlande. Dans cette configuration là, le poste de demi de mêlée, le plus spécifique, avait toujours été préservé par Galthié, à chaque fois avec la présence de Maxime Lucu.

Le meneur devrait continuer sur la lancée de son excellent match contre l'Irlande, où il a suppléé avec brio Antoine Dupont après sa blessure, et devrait former la charnière avec Romain Ntamack. Le Racingman Nolann Le Garrec, qui était la doublure d'Antoine Dupont cet automne et au début du Tournoi avant d'être déclassé, devrait prendre place sur le banc.

Le joueur de rugby français Maxime Lucu (au centre) passe la balle lors du match du Tournoi des six nations contre l'Irlande au stade Aviva à Dublin le 8 mars 2025. AFP/Archives

Mercredi, il a été le seul arrière à s'entraîner avec les titulaires, avec le numéro 22 sur le dos. Le troisième ligne Oscar Jegou, attendu remplaçant samedi, a d'ailleurs fait une rotation comme centre, dans la même configuration que contre l'Irlande.

Les cadres ménagés mardi ont bien repris l'entraînement avec tout le groupe mercredi. "C'est une question de gestion de temps de jeu", a précisé William Servat en conférence de presse. "Il a des joueurs qui ont enchaîné et on a préféré les laisser se régénérer (...) le match contre l'Irlande a été d'une grande adversité."

La France doit l'emporter avec le bonus offensif contre l'Ecosse pour assurer sa victoire lors du Tournoi, mais une simple victoire devrait suffire en raison du large avantage que lui confère sa différence de points (+106).

La composition probable du match contre l'Ecosse samedi (21h00) au Stade de France

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Bielle-Biarrey - (o) Ntamack, (m) Lucu - Boudehent, Alldritt, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Mauvaka, Gros.