XV de France: dix changements pour le deuxième match face aux All Blacks

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a procédé à dix changements dans son équipe de départ pour affronter les All Blacks samedi, pour le deuxième test-match de la tournée en Nouvelle-Zélande, selon la composition annoncée jeudi.

Le talonneur Gaëtan Barlot, 10 sélections et un des joueurs reconduits, a été choisi comme capitaine en l'absence du centre Gaël Fickou, 95 sélections, qui n'est pas sur la feuille de match. Quatre des cinq finalistes du Top 14 sont alignés d'entrée, ainsi que Léo Barré, arrivé plus tard en Nouvelle-Zélande en raison d'une blessure à une cuisse.

Barlot, 28 ans, va guider une équipe inexpérimentée, avec une moyenne de quatre sélections pour le quinze de départ.

Les principaux joueurs avec de l'expérience qui ont démarré le premier test, perdu avec les honneurs 31-27 à Dunedin, sont hors groupe, que ce soient le centre Gaël Fickou (95 sélections), le pilier Rabah Slimani (58 sél.) ou même l'ailier Gabin Villière (19 sél.). Cameron Woki (31 sél.) et Romain Taofifenua (55 sél.) commenceront encore une fois sur le banc.

"C'est une rotation pour l'émulation, la concurrence. On a amené les joueurs au bout du monde, il faut qu'ils jouent", a justifié Fabien Galthié en conférence de presse.

C'est notamment le cas pour les cinq finalistes du Top 14 (Depoortere, Barassi, Bochaton, Brennan, Vergnes-Taillefer), arrivés la semaine passée. "On voulait absolument les lancer, le plus rapidement possible. Ils ont eu neuf jours d’acclimatation. Il était cohérent de les faire jouer tout de suite", a souligné Galthié.

La composition de XV de France pour le deuxième match contre la Nouvelle-Zélande, samedi à 09h05 (GMT+2):

Barré - Attissogbe, Depoortere, Barassi, Gailleton - (o) Segonds, (m) Le Garrec - Van Tonder, Abadie, Bochaton - Halagahu, Brennan - Colombe, Barlot (cap.), Erdocio

Remplaçants: Bourgarit, Mallez, Montagne, Taofifenua, Woki, Vergnes-Taillefer, Daubagna, Hastoy