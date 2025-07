XV de France: Galthié envoie sa "meilleure équipe" face aux All Blacks et tance l'arbitrage

Le sélectionneur français Fabien Galthié a fait plusieurs changements pour aligner sa "meilleure équipe" en vue du troisième et dernier test-match de la tournée en Nouvelle-Zélande, un XV de France dont "la détermination est décuplée" pour sauver l'honneur.

Le sélectionneur a intégré huit nouveaux joueurs dans l'équipe qui commencera samedi à Hamilton (09h05, GMT+2) et a replacé le Toulousain Joshua Brennan de la deuxième à la troisième ligne. "C'est la meilleure équipe possible" dans ce groupe, a-t-il assuré jeudi au cours d'une conférence de presse.

Plusieurs joueurs du XV de France laissés au repos lors du deuxième test-match contre les All Blacks font leur retour, comme le capitaine Gaël Fickou au centre, ou les avants Mickäel Guillard en troisième ligne et Rabah Slimani sur la première ligne.

Seul le pilier droit remplaçant Demba Bamba intègre la feuille de match pour la première fois de la tournée.

Les Bleus ont déjà perdu la série après leur deux première défaite 31-27 à Dunedin et 43-17 à Wellington mais peuvent encore espérer une victoire en terre néo-zélandaise contre les All Blacks, ce qu'ils n'ont réussi à faire qu'une fois en 30 ans, en 2009.

Malgré la lourde défaite samedi dernier, Galthié a maintenu sa confiance à plusieurs joueurs du deuxième test-match, dont le deuxième ligne Matthias Halagahu ou encore le centre Nicolas Depoortere. Mais des blessures l'ont privé de Pierre-Louis Barassi au centre, Cameron Woki en troisième ligne ou encore Régis Montagne à la mêlée.

Il a aussi reconduit Léo Barré à l'arrière, qui avait fait son autocritique au sortir du deuxième match. "Assumer une forme de responsabilité, c'est une forme d'honnêteté qu'on aime beaucoup. C'est un exemple dans la vie. Parce que c'est rare que des gens se posent en responsable alors qu'ils ne l'étaient pas plus que les autres. Il peut faire mieux, ça il le sait. Mais tout le monde peut faire mieux. Tout le monde le sait", a commenté le sélectionneur.

Pression sur l'arbitrage

L'équipe de France à l'entraînement avant son troisième test-match contre la Nouvelle-Zélande, le 15 juillet 2025 à Auckland AFP

"Les gars ont vraiment bossé, ils ont encaissé, ils ne disent rien. Ils seront là samedi. C’est une tournée très difficile, c’est un pari qui semble impossible et ils veulent encore le relever", a assuré Fabien Galthié qui, "pour rien au monde", ne voudrait échanger sa place.

"C'est un moment difficile pour l’équipe. On entend ce qu’il se dit", dans la presse néo-zélandaise qui considère que la France manque de respect aux All Blacks en n'ayant pas envoyé ses meilleurs joueurs, a ajouté le sélectionneur des Bleus.

"Cela fait partie de jeu, mais notre détermination est décuplée. Les gars seront là", a-t-il assuré.

Le sélectionneur est également revenu sur l'arbitrage, qui a été critiqué en début de semaine par le staff du XV de France, mécontent des décisions en mêlée.

"On a besoin d’être arbitré comme si on jouait sur un terrain neutre. Je veux qu’on soit arbitré comme l’équipe de France, pas comme une petite nation", a-t-il lancé, citant deux actions du match de Wellington qui auraient du valoir selon lui un essai de pénalité et un carton jaune pour le joueur néo-zélandais fautif. "On a l’impression qu’il n’y a qu’une équipe qui est observée en défense et en attaque", a-t-il insisté, quelques minutes avant la traditionnelle réunion entre le staff et les arbitres du match à venir.

En face, le sélectionneur Néo-Zélandais a procédé à dix changements par rapport à l'équipe de Wellington.

"C'est toujours les All Black version premium avec la volonté sûrement de développer l'émulation" au sein du groupe, a réplique Galthié. "On les connaît, on les suit tous", a-t-il ajouté.