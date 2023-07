XV de France: Giroud loue "l'implication" et "l'état d'esprit" des Bleus

Le directeur de la performance du XV de France Thibault Giroud a loué jeudi "l'état d'esprit" et "l'implication" des 42 joueurs convoqués à Marcoussis pour préparer la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre).

"Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel niveau d'implication", a expliqué Giroud avant d'être interrogé sur le colossal pilier de La Rochelle Uini Atonio (1,97m pour 145kgs).

"Uini, on s'est toujours posé la question, comment on va pouvoir l'adapter, comment on va faire pour pouvoir l'emmener jusqu'au bout... Au final, il n'a pas loupé une seule séance. Tout ce qu'il a dans le sac, il le donne tous les jours. Et ça va encore continuer. Il n'y a pas une seule fois où on a voulu adapter l'entraînement pour lui. Ce sont des questions qu'on s'est posées en amont. Mais, honnêtement, je suis agréablement surpris de son état d'esprit et de ce qui de ce qu'il produit", a ajouté le technicien au terme de la séance d'entraînement à haute intensité de mercredi, particulièrement compliquée et qui a vu plusieurs joueurs finir épuisés, à commencer par Atonio (33 ans, 50 sélections).

"C'est un collectif. Les trois-quarts ont fini un peu plus tôt et vous avez vu? Ils sont restés autour pour soutenir les avants", a poursuivi Giroud. "Il y a un esprit de compétition entre eux mais aussi un esprit de camaraderie qui est super rare pour une sélection. Ils sont ensemble depuis quatre ans et demi et certains sont partis en vacances ensemble la semaine dernière. On n'est pas un club mais ça montre le degré d'implication de tout le monde. Ces mecs sont vraiment devenus des potes."

Le XV de France, qui doit affronter la Nouvelle-Zélande en ouverture du Mondial, va affronter l'Ecosse à deux reprises (5 août à Edimbourg puis une semaine plus tard à Saint-Etienne) avant de défier les Fidji (19 août à Nantes) puis l'Australie (27 août au stade de France).

Après deux semaines à Monaco, les Bleus sont rassemblés au centre national du rugby de Marcoussis jusqu'au 3 août.