XV de France: Jelonch forfait pour le Tournoi des six nations, Meafou blessé aussi

Le troisième ligne de Toulouse et du XV de France Anthony Jelonch, touché au genou droit, a dû déclarer forfait pour le Tournoi des six nations, a appris lundi l'AFP de source proche du joueur, confirmant une information du quotidien L'Equipe.

Jelonch (27 ans, 29 sélections) est remplacé par son coéquipier chez les Rouge et Noir Alexandre Roumat (26 ans, 0 sél.) au sein du XV de France, a précisé la Fédération française de rugby.

"Anthony m'a appelé hier soir (dimanche, NDLR), après son IRM, pour m'expliquer qu'il avait le croisé antérieur du genou droit rompu. On sait tous le protocole et la durée d'indisponibilité de ce genre de blessure. On lui souhaite vraiment beaucoup de courage, il va nous manquer", a détaillé le sélectionneur Fabien Galthié.

Autre mauvaise nouvelle pour les Bleus: l'absence d'Emmanuel Meafou. Le deuxième ligne de Toulouse est également blessé, a indiqué la FFR, sans préciser la durée de l'indisponibilité du colosse d'origine australienne (2,03 m pour 145 kgs).

"Ce serait une entorse de grade 2 du genou, au niveau externe. Et cela veut dire un forfait plus ou moins long, je ne peux pas vous dire la durée de l'indisponibilité mais c'est une absence immédiate", a poursuivi Galthié, privé de sa nouvelle pépite pour le premier match face à l'Irlande.

Jelonch s'est blessé aux ligaments croisés lors de la victoire du Stade toulousain aux dépens de Bath (31-19), dimanche, en Champions Cup, en plaquant un adversaire, peu avant l'heure de jeu.

Il ne s'est pas relevé immédiatement mais le troisième ligne a pu regagner le banc et il était alors difficile d'imaginer que sa blessure soit aussi sérieuse.

Après la rencontre, toutefois le doute et les ondes négatives ont envahi son entraîneur Ugo Mola, qui a décrit ainsi la situation: "Il a senti son genou bouger. On va attendre les examens. On a préféré ne pas prendre de risques. J'ose espérer que l'on aille pas plus loin qu'une sensation un peu anodine".

Ce diagnostic du pire est un énorme coup dur, avec la mauvaise impression que l'histoire se répète aux dépens de Jelonch. Car, l'an passé, fin février, c'est le genou gauche qui avait plié, avec rupture des croisés, lors d'un match des du Tournoi des six nations contre l'Ecosse.

L'ancien joueur de Castres s'était lancé dans une course contre-la-montre pendant six mois, pour participer à la Coupe du monde. Un pari gagné pour le Gersois, aligné d'entrée pour le deuxième match de la compétition le 14 septembre dernier contre l'Uruguay.

Son absence dans le Tournoi sera préjudiciable aux Bleus car il postulait dans le XV de départ. Il devrait être remplacé par un autre Toulousain, François Cros (29 ans, 27 sél.).

La France affrontera le XV du Trèfle, le 2 février à Marseille, en ouverture.