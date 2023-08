XV de France: la défaite en Ecosse "nous permet de grandir", assure Galthié

La défaite du XV de France en Ecosse "nous permet de grandir", a jugé le sélectionneur Fabien Galthié, samedi à Murrayfield.

"Tout est intéressant à analyser, à revoir, à travailler, à vivre", a-t-il encore dit à l'issue du premier match de préparation des Bleus en vue de la Coupe du monde à domicile (8 sept-28 oct).

Q: Que retenez-vous de cette défaite? Le résultat ou bien la manière?

R: "Tout est important. Lorsqu'on joue un match comme ça, c'est ce qu'on recherche, un contexte de compétition. C'est ce qu'on voulait: face à cette équipe d'Ecosse, dans son stade, devant son public... Dans notre vécu collectif, tout est intéressant à analyser, à revoir, à travailler, à vivre. Ca nous fait une expérience supplémentaire. C'est pas grave: une cape, c'est aussi plus d'expérience pour les joueurs, pour le groupe."

Q: Il y a de la frustration?

R: "On voulait vivre ça. On voulait avoir cette expérience, avec ce public, avec cet adversaire. Tout ce qu'on a vécu, on le prend. Ca fait aussi partie de notre développement collectif, c'est de l'expérience en plus. Evidemment, on a une première période à 21-3 et une deuxième où on ne marque pas et on perd. C'est un match de préparation."

Q: Allez-vous avoir mal à la tête pour faire votre liste pour le Mondial?

R: "Pourquoi mal à la tête? Au contraire, ça nous met en joie quand les joueurs performent. Ce qu'on veut, c'est être compétitif. Il y a beaucoup de choses qui nous apportent satisfaction. Cette deuxième période nous intéresse aussi, pour voir comment la tendance à pu s'inverser aussi radicalement, notamment au niveau de l'incapacité physique à tenir l'échange. Ca fait quatre ans que je dis que l'émulation est bénéfique à l'équipe de France. On est sur une recherche de performance collective. Ce match nous permet de grandir. Ca fait partie de ce qu'on doit traverser. On voulait vivre une expérience comme celle-là. Il n'y a pas trop de place pour la déception."

propos recueillis en conférence de presse