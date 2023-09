XV de France: le match contre les All Blacks "est une fête", affirme Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié (à gauche) et le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont face à la presse le 6 septembre 2023 à Rueil-Malmaison, à deux jours du match d'ouverture du Mondial-2023 face à la Nouvelle-Zélande

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a affirmé mercredi que le match d'ouverture du Mondial contre la Nouvelle-Zélande, vendredi au Stade de France, était "une fête" pour les Bleus, qui seront défiés "dans tous les domaines de la performance, individuelle comme collective".

. Moefana plutôt que Danty?

Fabien Galthié: "+Jo+ aurait aimé débuter ce match, tous auraient aimé débuter ce match, mais il s'avère que nous avons pris une décision. Il y a quatre matches de qualification donc cette équipe de France va bouger. On ne peut pas s'arrêter sur un XV titulaire, il y a 33 joueurs, d'autres en attente, il faut qu'on soit capable de performer en s'adaptant avec des joueurs qui sont complémentaires. On a confiance en notre paire de centres: Yoram (Moefana) a une grosse expérience associé à Gaël (Fickou)."

. Cinq avants et trois arrières remplaçants pour "répartir force et énergie"

Galthié: "On a fait un banc à cinq avants et trois arrières en fonction de la forme du moment, de l'équilibre de notre équipe. Il fallait répartir la force, la puissance et l'énergie de nos finisseurs de manière plus +classique+, avec des profils plus complémentaires, pour apporter de l'énergie au bon moment. C'est un choix du moment, de l'instant."

. La Nouvelle-Zélande: "Que rêver de mieux?"

Galthié: "La Nouvelle-Zélande, c'est un premier adversaire magnifique. Depuis notre enfance, nous sommes passionnés de ce jeu, amoureux de la balle ovale. Et que rêver de mieux que la Nouvelle-Zélande en ouverture? Qui n'a pas perdu un match de qualification depuis que la Coupe du monde existe, qui a remporté trois titres, qui a remporté dernièrement le Rugby Championship... Nous sommes tellement heureux d'affronter cette équipe que pour nous ce match est une fête, une joie, un grand bonheur, bref c'est merveilleux."

Antoine Dupont (capitaine et demi de mêlée): "Les All Blacks ont fait rêver des générations et des générations. Quand j'étais petit, je les admirais, donc les affronter en match d'ouverture d'un Mondial, en plus en France... Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un grand événement, l'affiche en tous les cas est très belle."

. Gérer les émotions, "on s'y est préparé"

Galthié: "Cette gestion émotionnelle des événements, c'est un travail qu'on a abordé depuis le début de notre mandat, sur lequel on a progressé, on s'est préparé pour être les meilleurs possibles dans ce domaine-là, ainsi que sur ceux de la performance, de la tactique et de la stratégie."

Dupont: "On se sent tous investis d'une mission, on a tous cette responsabilité de faire quelque chose de grand pour remporter cette Coupe, cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès. Effectivement, il y a une certaine pression, parce qu'on est attendu, on a développé un espoir chez les gens, mais la pression est moins élevée que notre ambition."

. "Garder notre naturel comme notre sérieux"

Dupont: "Plus on se rapproche, plus on sent la ferveur qui monte, que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur, mais ce qui prévaut, c'est notre enthousiasme et notre envie, je ne sens pas de pression négative démentielle dans l'équipe. Il faut qu'on continue à garder notre naturel tout comme notre sérieux. Tout le monde croit en nous et c'est ça qui nous porte aussi, mais tout en étant très ambitieux, on arrive à ne pas se prendre trop la tête. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'a faire mais il faut qu'on ne prenne que l'énergie positive. Il faut y croire et tout donner."

. Des défis "dans tous les domaines"

Galthié: "Ils vont nous challenger dans tous les domaines de la performance, tant individuelle que collective, sur la stratégie, la performance émotionnelle, ainsi que sur cette donnée qu'on perçoit parfois un peu moins: les relations entre les joueurs, la fête, l'amour entre eux, l'envie de ne pas se lâcher, d'être le premier soutien de son partenaire..."

Dupont: "On se prépare à une entame de match à l'intensité très élevée et ce qu'on va essayer, c'est maintenir cette intensité et notre rigueur pendant 80 minutes."

Propos recueillis en conférence de presse.