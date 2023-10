XV de France: Lucu titulaire contre l'Italie, Marchand trop juste

Le demi de mêlée Maxime Lucu devrait suppléer le capitaine Antoine Dupont, opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, dans la charnière du XV de France face à l'Italie, vendredi à Lyon, lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Outre Dupont, qui a retrouvé les Bleus le week-end dernier et s'est depuis contenté d'exercices de réathlétisation, les hommes de Fabien Galthié devraient également être privés de Julien Marchand. Le talonneur souffre d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers depuis le match d'ouverture face aux All Blacks le 8 septembre (27-13).

"Julien était sur une phase de montée en puissance. Il est resté avec nous sur les soins. On a profité de ces deux jours pour monter en intensité et essayer d'introduire la notion de rugby. On avait un objectif qu'on n'a pas atteint, on a préféré ne pas prendre de risque", a expliqué le manageur santé des Bleus, Bruno Boussagol.

Antoine Dupont (à gauche) et Julien Marchand lors d'une séance d'entraînement du XV de France le 2 octobre 2023 à Aix-en-Provence. Le demi de mêlée, opéré d'une fracture du maxillo-zygomatique, et le talonneur, victime d'une lésion musculaire aux ischio-jambiers, ne seront pas dans le groupe pour affronter l'Italie le 6 octobre AFP/Archives

"On avait prévu de le mettre sur l'entraînement de la semaine, on a préféré repousser. On sait que ces lésions sur les ischios, ce sont des lésions qui sont délicates à traiter et donc on a préféré repousser sa reprise (...). On avait évoqué entre quatre et six semaines, on est dans la quatrième semaine (...) On va avancer prudemment. Ça peut durer encore 15 jours", a-t-il poursuivi.

Pour Lucu, ce serait la sixième titularisation en 18 sélections chez les Bleus, avec lesquels il n'a jamais perdu.

Il retrouverait dans la charnière son coéquipier à Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, titulaire à l'ouverture.

"On a des repères: on joue toute l'année ensemble. On se connaît bien. C'est un vrai leader. Il gère bien le lien entre les avants et les trois-quarts. Il peut nous soulager avec le jeu au pied et c'est un excellent défenseur", décrit Jalibert.

Le demi de mêlée Maxime Lucu (à gauche) et l'ouvreur Matthieu Jalibert (au centre), avec Cameron Woki, après la victoire de la France face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre 2023. La charnière de l'UBB devrait être alignée d'entrée le 6 octobre face à l'Italie AFP/Archives

"Je trouve Maxime serein depuis la blessure d'Antoine. C'est un gros bosseur... Il a les pieds sur terre. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il continue à bosser, il connaît le système. C'est facile de se fondre dans le collectif quand on vit ensemble depuis quatre ans. Max est (...) prêt à endosser ce rôle", a ajouté le N.10 girondin.

Lucu devrait donc prendre une place dans un XV de départ qui ressemblera à celui qui a écrasé la Namibie (96-0) il y a 12 jours: l'arrière et buteur Thomas Ramos, l'ailier Damian Penaud, le centre Gaël Fickou, le troisième ligne Grégory Alldritt ou le pilier Cyril Baille devraient tous débuter ce match aux allures de huitième de finale.

Les Bleus, premiers de la poule A avec 13 points, ne sont pas encore assurés d'une place en quarts de finale mais sont en ballottage favorable avant d'affronter l'Italie (3e, 10 pts).

Composition probable: Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - Jalibert (o), Lucu (m) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille