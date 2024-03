XV de France: Nolann Le Garrec a forcé son destin

Première titularisation, premier essai, une chistera délicieuse et un dynamisme précieux dans le jeu: Nolann Le Garrec, qui était allé "chercher le maillot" de Maxime Lucu, a répondu aux attentes lors de la victoire du XV de France au pays de Galles (45-24) dimanche dans le Tournoi des six nations.

Sa longue chistera pour Thomas Ramos à la demi-heure de jeu aurait mérité que l'action se termine par un essai, mais il a manqué quelques mètres à Louis Bielle-Biarrey pour aller jusqu'au bout.

Ce geste, de toute beauté, a en tout cas illustré le culot et la confiance du demi de mêlée de 21 ans, dont c'était pourtant la première titularisation avec les Bleus après être sorti trois fois du banc lors des trois premières journées du Tournoi.

Le Garrec venait, quelques minutes plus tôt, d'inscrire en filou son premier essai international -- le 11e cette saison toutes compétitions confondues -- en s'échappant au ras d'un ruck sous le nez du capitaine gallois Dafydd Jenkins, surpris.

Désigné homme du match, il a, plus globalement, été intéressant dans sa conduite du jeu, éjectant les ballons nettement plus rapidement que ce que Lucu avait montré lors des trois premières journées du Tournoi.

Ses entrées intéressantes face à l'Irlande, l'Ecosse et l'Italie, de plus en plus tôt à chaque fois, avaient déjà laissé entrevoir les qualités du joueur du Racing 92, notamment impliqué sur l'essai de la gagne à Murrayfield.

Elles lui ont valu d'endosser au Millennium Stadium de Cardiff le numéro 9 laissé vacant par Antoine Dupont, qui fait l'impasse sur le Tournoi cette année pour se concentrer sur le rugby à 7 dans l'optique des Jeux olympiques de Paris cet été.

"Il est très fort"

Le demi de mêlée du XV de Frande Nolann Le Garrec (g) contre le pays de Galles dans le Tournoi, le 10 mars 2024 à Cardiff AFP

"Nolann, c'est le symbole même d'un joueur qui vient chercher le maillot. Il a fait trois entrées convaincantes", avait dit dans la semaine l'entraîneur de l'attaque française Patrice Arlettaz après l'annonce de la composition d'équipe. "On a beaucoup parlé de Max (Lucu) et c'est vrai qu'il a pâti beaucoup plus de la prestation collective".

"Nolann est très fort avec le Racing, il est très fort avec nous aux entraînements depuis trois ans. Il est venu chercher le maillot de manière cohérente", avait confirmé Fabien Galthié, lui-même ancien demi de mêlée.

Parti au Japon pour la tournée estivale de 2022, Le Garrec n'avait alors pas eu la chance de jouer, pas plus que face à l'Italie l'an dernier dans le Tournoi alors qu'il était sur le banc derrière Dupont.

Ses débuts en sélection étaient très attendus cette fois après une première partie de saison tonitruante en club. Et pourtant, son destin de rugbyman de haut de niveau était loin d'être tracé.

Le demi de mêlée est le premier joueur né en Bretagne à porter le maillot bleu depuis le Finistérien Gérard Bouguyon (9 sélections) en 1961.

"Je suis très fier. Ce sont mes racines. Je suis très attaché à ma région. Quand tu es un jeune petit Breton, ce n'est pas forcément le destin qui t'est prédit", avait-il témoigné après sa "première un peu contrariée" lors de la lourde défaite face à l'Irlande (38-17) le mois dernier.

"Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour moi ça représente beaucoup", avait-il ajouté. "Pouvoir être international français, c'est un grand honneur et je pèse mes mots".