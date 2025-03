XV de France: Penaud rejoint Blanco dans la légende avec 38 essais

Joueur aussi déroutant sur le terrain qu'en dehors, l'ailier Damian Penaud a égalé le record de 38 essais de Serge Blanco avec le XV de France, grâce à un essai contre l'Irlande samedi lors de la large victoire des Bleus (42-27).

Blanco commençait à trouver le temps "un peu long" depuis son 38e et dernier essai international, en septembre 1991 au pays de Galles. "Ca fait maintenant plus de 30 ans (...) J'espère que mon record sera battu très rapidement", disait-il à l'AFP l'an passé, quand le souffle de Penaud se rapprochait.

Philippe Saint-André (32 essais) et Vincent Clerc (34) s'en étaient seulement approchés, mais au rythme qui est le sien ces dernières saisons, ce n'était plus qu'une question de temps pour Penaud.

Le record s'est toutefois fait attendre plus que prévu puisqu'il a passé plus d'un an sans marquer, entre le 2 février 2024 contre l'Irlande et le 37e inscrit contre l'Angleterre début février.

Muet durant les quatre derniers matches du Tournoi-2024, il avait ensuite manqué pour cause de maladie et blessure les matches de novembre et celui contre le Pays de Galles en ouverture du Tournoi.

"La dernière fois je lui ait dit que Théo Attissogbe lui devait deux essais" en rigolait Thomas Ramos, en référence au doublé du Palois contre les Gallois.

Puis le sélectionneur Fabien Galthié l'avait écarté du groupe parti décrocher une victoire record en Italie (73-24), où il aurait certainement rejoint la légende biarrote.

Mais en aplatissant à la 75e minute de jeu à Dublin sur une offrande de Thomas Ramos lors de l'éclatante victoire française samedi (42-27), l'ailier de Bordeaux-Bègles est bien entré dans l'histoire des Bleus. Il signe un ratio exceptionnel de 38 essais en 55 sélections, et ce n'est certainement pas fini: il n'a que 28 ans.

"Tout le monde peut devenir finisseur, mais je pense que Damian Penaud a quelque chose en plus. Il ne reste pas sur son aile, il s'en va n'importe où sur le terrain", saluait Blanco, admiratif.

Particulièrement athlétique pour son poste (1,92 m, 95 kg), le fils de l'ancien ouvreur international de Brive Alain Penaud, adepte des passes après contact comme des courses en travers, est un poison pour les défenses adverses.

Et maintenant, Habana?

Le serial marqueur des Bleus a fait le début de sa carrière à Clermont avant de rejoindre Bordeaux-Bègles en 2023, où il a immédiatement trouvé ses marques, même avec la désillusion post-Mondial.

"Sa dimension athlétique est juste incroyable. Il efface les défenseurs, on a l'impression qu'il n’accélère pas mais il va déjà très vite. Damian, c'est un modèle spécifique et peut-être pas la méthodologie à suivre pour tous les jeunes espoirs. Mais avec lui, ça fonctionne" racontait son entraîneur à l'UBB Yannick Bru après un sextuplé historique en Champions Cup contre la franchise sud-africaine des Sharks début janvier.

Très discret dans les médias, il n'a pas la popularité d'un Antoine Dupont ou d'un Romain Ntamack auprès du grand public et s'en accommode plutôt bien.

Passionné de jeux vidéo et d'échecs, un loisir qui l'aide à canaliser son tempérament de compétiteur, le natif de Corrèze, fougueux et facétieux, sait se faire apprécier dans le vestiaire.

"C'est quelqu'un de très simple dans le bon sens du terme, il ne pose pas 36.000 questions. Il est très agréable avec tout le monde et sur le terrain il répond présent", témoigne Louis Bielle-Biarrey, son pendant sur l'aile gauche de l'UBB et de la sélection.

La fusée "LBB", 21 ans, est d'ailleurs bien partie pour concurrencer Penaud avec ses 15 essais en 18 sélections, samedi inclus.

Les débuts internationaux de Penaud, formé au centre, remontent à 2017, mais son compteur s'est nettement accéléré depuis la saison 2021-2022.

A ce rythme, il peut pourquoi pas rêver, après Blanco, d'aller rejoindre une autre légende de son sport: Bryan Habana et ses 67 essais avec l'Afrique du Sud.