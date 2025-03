XV de France: points, essais, sélections, ces records à battre contre l'Ecosse

Thomas Ramos à l'entraînement le 14 mars 2025 au Stade de France à la veille de la réception de l'Ecosse. Avec 430 points, l'arrière du XV de France n'est plus qu'à six longueurs du record de points inscrits en Bleu détenu par Frédéric Michalak

Thomas Ramos tout proche de devenir le recordman de points du XV de France, Gaël Fickou qui rejoint Philippe Sella au nombre de sélections dans le Tournoi... Face à l'Ecosse samedi (21h00) au Stade de France, les Bleus sont en position de dépoussiérer plusieurs records.

. Thomas Ramos, tout proche de Michalak

Avec 430 points marqués sous le maillot bleu, l'arrière Thomas Ramos n'est plus qu'à six longueurs du record détenu par Frédéric Michalak (436).

Si Ramos peut passer la barre des 100 transformations en Bleu à condition d'en réussir 4 contre le XV du Chardon, il lui en faudrait 6 pour égaler le record en la matière dans un Tournoi, détenu par l'Anglais Jonny Wilkinson (24 transformations en 2001).

. L'Angleterre de 2001, modèle à battre

Avec 183 points marqués, les Bleus sont encore à 47 points de surpasser le record de l'Angleterre de 2001 (229). Les Français ont jusqu'ici marqué 26 essais, à trois longueurs d'une autre marque détenue par l'équipe anglaise de 2001 (29).

Ces mêmes Anglais détiennent le record de la plus grosse différence de points sur tout le Tournoi (+149, contre +106 actuellement pour les Français).

. LBB, à toute vitesse

Avec déjà sept essais, Louis Bielle-Biarrey est à une unité d'égaler l'Anglais Cyril Lowe en 1914 et l'Ecossais Ian Smith en 1925 (Cinq nations à l'époque).

Gaël Fickou, Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud (de gauche à droite) à l'entraînement le 29 octobre 2024 à Marcoussis. Les trois joueurs du XV de France affolent les statistiques à l'heure d'affronter l'Ecosse en clôture du Tournoi des six nations AFP/Archives

S'il marque contre l'Ecosse, il deviendrait le deuxième joueur de l'histoire des Six Nations avec au moins un essai par match après un autre Français, Philippe Bernat-Salles (2001).

Avant eux, Patrick Estève (1983) et Philippe Sella (1986) l'avaient fait lorsque le tournoi se disputait à cinq nations. L'Anglais Tommy Freeman est également en lice, après avoir marqué un essai dans chacun des matches cette année.

. Penaud et Fickou, toujours plus haut

Actuellement à égalité avec Serge Blanco (38 essais), Damian Penaud est à un essai de devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Bleus. Il a inscrit 17 essais dans le Tournoi depuis ses débuts internationaux en 2017, ce qui en fait le 8e marqueur de tous les temps de la compétition, loin derrière le leader, le centre Irlandais Brian O'Driscoll (26 essais).

Titulaire contre l'Ecosse, le centre des Bleus Gaël Fickou va égaler lui le record français du centre Philippe Sella avec 50 matches dans le Tournoi. Il célébrera au passage sa 94e cape, une longueur devant Blanco, et est à 30 ans le Français le plus capé encore en activité, avec encore devant lui Raphaël Ibanez (98), Sella (111) et Fabien Pelous (118).