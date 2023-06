XV de France: trois jours pour convaincre

Derrière Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou Gaël Fickou, l'ossature des Bleus pour le Mondial-2023 (8 septembre-28 octobre) semble connue mais d'autres joueurs, réunis à Marcoussis à partir de mercredi, ont encore une carte à jouer.

Le staff du XV de France a en effet convoqué un groupe élargi, sans les demi-finalistes du Top 14 (Toulouse, La Rochelle, Racing 92, Bordeaux-Bègles) pour un premier rassemblement au CNR du 7 au 9 juin avant de passer aux choses sérieuses, un mois plus tard à Monaco.

. Vincent, Villière, Serin... les blessés à l'essai

Il faudra juger de leur état de forme. Le centre de Montpellier Arthur Vincent avait débuté le mandat de Fabien Galthié dans la peau d'un remplaçant de luxe. Las, la jeune pépite héraultaise (23 ans, 14 sélections), capitaine des U20 champions du monde en 2019, sort de deux saisons quasi-blanches (7 matches, 572 minutes de jeu). Doublement touché à un genou, Vincent voit le bout du tunnel et s'est lancé dans une course contre-la-montre pour attraper le wagon du Mondial. Sa pige à Marcoussis permettra de jauger son niveau et de rassurer le staff du XV de France.

Même son de cloche pour les Toulonnais Jean-Baptiste Gros et Gabin Villière ou le Lyonnais Killian Geraci. Le Toulousain Anthony Jelonch, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et qui est "en avance" selon Galthié, n'a évidemment pas été appelé.

Les Montpelliérains Yacouba Camara et Paul Willemse ont été convoqués parmi les trois "joueurs en soins", aux côtés du Toulonnais Baptiste Serin.

. Gailleton, Laclayat... un nouvel ovni?

Le pilier d'Oyonnax Thomas Laclayat (C) avance ballon en main lors de la finale de ProD2 contre le FC Grenoble Rugby au Stade Ernest-Wallon de Toulouse le 27 mai 2023 AFP/Archives

Fabien Galthié aime à le répéter, il aime "les ovnis", ces joueurs aux parcours atypiques qui sortent des sentiers battus. De Melvyn Jaminet, convoqué alors qu'il évoluait à Perpignan en Pro D2, à Thibaud Flament, l'intellectuel globe-trotter qui a évolué en Argentine et en Angleterre, de nombreux "ovnis" se sont fait une place en Bleu. Le pilier Thomas Laclayat qui a marché sur la Pro D2 avec Oyonnax, pourrait être la surprise du Mondial en France. Appelé lors de la tournée au Japon, il est régulièrement convoqué pour les rassemblements à Marcoussis mais attend encore une première sélection.

Un des premiers ovnis de Galthié, Anthony Bouthier, le maçon passé professionnel, a d'ailleurs également été appelé pour ces trois jours.

Le trois-quart de l'Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey (D) plaqué par l'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos lors du match de Top 14 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, le 4 septembre 2022 AFP/Archives

Titulaire indiscutable chez les moins de vingt ans, le centre de Pau Emilien Gailleton -comme le trois-quart de l'UBB Louis Bielle-Biarrey toujours en course avec son club en championnat de France- n'a pas été convoqué pour le Mondial de la catégorie pour rester "à la disposition du XV de France pour préparer l'événement majeur de cette fin d'année, la Coupe du monde 2023", selon le communiqué de la FFR.

Outre Gailleton et Laclayat, quatre novices seront présents au CNR: les troisièmes lignes de Bayonne Baptiste Héguy et de Pau Sacha Zegueur, l'ouvreur du Stade français Léo Barré ainsi que le centre du Stade français Julien Delbouis.

Ces joueurs ne feront pas forcément partie de la liste des 33 joueurs convoqués pour le Mondial-2023, annoncée le 21 août, mais ils auront déjà un avant-goût des Bleus s'ils devaient revenir plus longtemps que lors de ce mini-stage.