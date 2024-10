XV de France: un nouveau cadre pour vite tourner la page de Mendoza

Fabien Galthié devant la presse le 29 octobre 2024 à Marcoussis. Après l'été cauchemardesque du rugby français et avec les nouvelles règles mises en place par la Fédération, le sélectionneur du XV de France veut à présent "parler de rugby et jouer au rugby"

"Une évolution logique et cohérente": impatient de reparler rugby, le sélectionneur Fabien Galthié a acté mardi l'introduction d'un nouveau cadre pour modérer le comportement des joueurs du XV de France après un été marqué par une tournée cauchemardesque en Amérique du sud.

Consommation d'alcool étroitement contrôlée, prime réduite en cas de mauvais comportements, prévention : plus tôt dans la journée, la Fédération française (FFR) avait dévoilé son nouveau plan qui doit s'appliquer à toutes les équipes de France, dont le XV de France masculin, arrivé à Marcoussis pour préparer les test-matchs de novembre.

"Il y a eu un avant Mendoza, et il y aura un après Mendoza", a reconnu Fabien Galthié, fine moustache et visage fermé, en conférence de presse mardi en fin d'après-midi.

En juillet, deux joueurs du XV de France, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été arrêtés puis inculpés pour viol aggravé, dans le cadre d'une soirée arrosée après un match contre l'Argentine dans cette ville de l'ouest de l'Argentine.

Le parquet de Mendoza, où est instruite l'enquête, a requis un non-lieu qui sera étudié lors d'une audience fixée à vendredi. Les deux joueurs, tous deux âgés de 21 ans, sont rentrés en France début septembre, Auradou ayant retrouvé les terrains avec Pau au début du mois.

Dans la même nuit de juillet, l'arrière du XV de France Melvyn Jaminet avait diffusé de son côté sur ses réseaux sociaux une vidéo à caractère raciste, pour laquelle il a écopé d'une sanction de 34 semaines de suspension par la FFR.

La bière interdite de vestiaire

Sont donc à présent interdits les "divertissements basés sur la consommation d'alcool", ou encore la consommation dans "les lieux de performance".

L'image du président de la République Emmanuel Macron avalant une bière avec les joueurs dans le vestiaire après la victoire au Mondial-2023 contre les All Blacks appartient désormais au passé: cette interdiction concerne "le Centre national du rugby et les stades, et notamment les vestiaires", a précisé le vice-président de la FFR Jean-Marc Lhermet.

La fédération souhaite aussi se doter de prérogatives pour effectuer des "tests sur la prise de stupéfiants et la consommation d'alcool", ne veut plus de "personnes extérieures à la délégation" ailleurs que dans les espaces de vie commune et organisera à présent les soirées "dans des lieux privatisés".

En cas de non respect de cette nouvelle charte, un barème de sanctions sportives et financières est prévu par la FFR. Il n'a pas été détaillé mais le président de la Fédération, Florian Grill, évoquait il y a quelques semaines des "conséquences qui peuvent être définitives".

"C'est une évolution logique et cohérente par rapport à ce qui s'est passé et c'est un bien pour nous", a sobrement commenté Galthié, voyant dans ces nouvelles règles de vie "un facteur de performance" supplémentaire pour le XV de France plutôt qu'un bouleversement sociétal.

"On est très heureux de se retrouver ici pour parler de rugby, pour jouer au rugby, pour porter le maillot de l'équipe de France. C'est notre motivation suprême", a évacué Galthié, préférant se tourner vers un "rendez-vous avec le merveilleux": la réception du Japon le 9 novembre, la Nouvelle-Zélande le 16 novembre, l'Argentine le 22 novembre.

Avant lui, plusieurs cadres de l'équipe de France, interrogés sur le futur cadre qu'ils allaient découvrir, en avaient souligné le côté positif, plutôt que punitif.

"Je le vois plus comme l'occasion de repartir d'un bon pied, de donner un nouvel élan", avait déclaré le deuxième ligne toulousain Flament la semaine dernière. "C'est ce qui va être important sur le début."

"L'entité équipe de France, qu'on y soit ou pas, reste la même", soulignait son partenaire en club et en sélection, François Cros. "Il faut toujours défendre le maillot, l'image du rugby et de la Fédération", ajoutait le troisième ligne.

Le centre Gaël Fickou, du haut de ses 90 sélections, n'a comme son sélectionneur qu'une envie: tourner une page bien sombre, et retrouver "l'équipe de France qui a rayonné ces quatre dernières années". "Le but, dit-il, c'est de retrouver le plaisir."