XV de France: une dernière danse face aux Blacks, avec encore l'espoir d'une victoire

Le XV de France a samedi une dernière occasion, mais peut-être la plus franche, de gagner chez les Néo-Zélandais pour la première fois depuis 2009, lors du troisième test-match de la tournée d'été, à Hamilton.

La série est déjà perdue contre les All Blacks qui ont remporté le premier match à Dunedin (31-27) et le deuxième bien plus nettement à Wellington (43-17). Mais l'espoir d'accrocher une victoire de prestige n'a pas quitté la tête des Bleus qui aligneront "la meilleure équipe possible", dixit le sélectionneur Fabien Galthié, avec les hommes forts du premier match et certains des finalistes du Top 14, arrivés après.

Pas tous cependant, car deux sur les cinq, le centre Pierre-Louis Barassi et le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer sont blessés, de même que Cameron Woki et Régis Montagne qui figuraient parmi les rares satisfactions du deuxième match.

"Les joueurs qui jouent (au coup d'envoi) sont tous déjà capés. C'est aussi de l'émulation", a balayé Fabien Galthié jeudi en conférence de presse.

De son côté, le sélectionneur néo-zélandais Scott Robertson a largement fait tourner par rapport aux deux premières équipes dans le but de donner du temps de jeu à tout son groupe. Avec également en ligne de mire le Rugby Championship et les retrouvailles avec l'Afrique du Sud, il a dû composer avec plusieurs forfaits sur blessure, le dernier d'entre-eux étant l'ailier Rieko Ioane vendredi.

"gros combat"

Le demi de mêlée des All Blacks Cortez Ratima lors d'un entraînement avant le troisième test-match contre la France, le 18 juillet 2025 à Hamilton AFP

Les Bleus n'ont gagné qu'une fois en 30 ans en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks, en 2009. Leur série de trois victoires -toutes en France- égalant leur meilleure performance, s'est arrêtée à Dunedin il y a deux semaines.

"On espère finir sur une note positive. On sait que ça va être un gros combat, ça va être très dur, mais on s'y est préparé", a déclaré le capitaine Gaël Fickou vendredi. Il fait partie des joueurs qui ont disputé le premier match avant d'être laissé au repos à Wellington la semaine dernière, comme Mickaël Guillard, Alexandre Fischer ou encore Rabah Slimani.

Les Bleus ont dû digérer la déception de Wellington, où ils ont sombré en première période (29-3) avant une deuxième mi-temps équilibrée.

"Tout n'était pas à jeter. Il y a beaucoup de positif, des situations qui auraient pu tourner en notre faveur. C'était un peu frustrant, mais les gars sont remontés", a assuré Fickou.

Le staff français était lui aussi remonté après le match de Wellington, mais contre l'arbitrage. Après les critiques de William Servat sur les décisions autour de la mêlée lundi dans le quotidien L'Equipe, le sélectionneur Fabien Galthié est monté au créneau jeudi.

"On a besoin d'être arbitrés comme si on jouait sur un terrain neutre (...) On a l'impression qu'il y a peu d'égards", envers le XV de France, a-t-il regretté.