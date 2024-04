Zambie : Barbra Banda donne rendez-vous aux Jeux Olympiques

Les équipes féminines du Nigeria et de Zambie ont décroché leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en écartant respectivement l’Afrique du Sud et le Maroc. Durant ces doubles confrontations, une joueuse s'est particulièrement distinguée : la Zambienne Barbra Banda. Son doublé plein d'autorité sur terrain adverse a permis aux Copper Queens de se qualifier pour leur deuxième olympiade consécutive. Une nouvelle étape marquante du parcours pas comme les autres de cette jeune femme de 24 ans.

Par TV5MONDE

Image SUSA / Icon Sport

5 minutes de lecture