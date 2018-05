10 mai, commÃ©moration de l'abolition de l'esclavage: hommage aux femmes esclaves, hÃ©roÃ¯nes mÃ©connues

Un tiers des personnes déportées d'Afrique étaient des femmes

On les appelle les femmes debout, ou femmes courage, mais alors pourquoi des femmes sans histoire ? Car d'elles, on ne sait finalement pas grand chose, en tout cas moins encore que leurs alter-ego masculins, eux aussi peu reconnus dans l'histoire française, hormis peut-être l'icône de l'indépendance haïtienne Toussaint Louverture.Elles, ce sont ces héroïnes, esclaves qui au nom de la liberté se sont levées face à l'oppresseur, face au système esclavagiste. Avec si peu d'archives et de documents les concernant, difficile d'aller à leur rencontre, mais donnons-leur un peu de cette lumière historique, qu'elles méritent. Voici donc quatre d'entre-elles. Heva, de la Réunion, Claire de Guyane française, Sanité Belair d'Haïti, et Solitude la Mulâtresse, de Guadeloupe.

Sur les 15 millions de personnes déportées d'Afrique lors de la traite esclavagiste transatlantique, entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, plus d'un tiers étaient des femmes. Pour ces millions de femmes, ce fut la triple peine. Outre les travaux forcés et des conditions cruelles dans lesquelles vivaient les populations esclaves, elles ont subi de multiples discriminations en raison de leur sexe et de leur couleur de peau.



Non seulement violées et abusées par les maîtres, elles représentent aussi une forte valeur économique pour leur ventre. Utilisées pour leur reproductivité, elles vont permettre la repopulation dite "naturelle" de la main d'oeuvre dans les plantations. Toujours ce même ventre, instrument de pouvoir et de domination masculine dont parle Françoise Verges, dans son livre "Le ventre des femmes" (Editions Albin Michel), qui raconte le scandale de l'avortement et de la stérilisation forcée de milliers de femmes "noires et racisées" dans les années 70 à la Réunion.

Les femmes esclaves pendant la traite négrière, du statut d'objet meuble, comme le définissait alors le Code noir de 1685, à celui d'objet sexuel de leur maître. (c) Schomburg Center for Research in Black Culture, New York

Des formes de résistance tous azimuts

Le Code noir préparé par le ministre Jean-Baptiste Colbert (1616 - 1683) fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La seconde version fut promulguée par Louis XV en 1724. Il sera définitivement abrogé lors de l'abolition de l'esclavage par la France, à la traîne d'autres nations, en 1848. DR

Les esclaves femmes, au pouvoir reproducteur, deviennent valeur économique pour repeupler les colonies. DR

HÉVA, à l'ombre d'Anchaing, son héros de compagnon

Heva, héroïne marrone. DR

Le couple légendaire de la résistance des marrons à la Réunion, Heva et Anchaing. DR

CLAIRE, marronne guyanaise, étranglée puis pendue

La statue « Marrons de la liberté » en Guyane. DR

SANITE BELAIR, rebelle et soldate haïtienne

Portrait de Sanite Bélair par le peintre haïtien Mackenley Darius. DR

Billet édité en 2004 à l'effigie de Sanité Bélair, en commémoration du Bicentenaire. (c)monnaiedumonde.net

SOLITUDE, icône de la résistance guadeloupéenne

Solitude, statufiée aux Abymes, Guadeloupe. DR

La Mulâtresse Solitude, de André Schwarz-Bart (Points). (c) Points

Dans le Code noir de 1685, en vigueur dans les colonies françaises, les esclaves sont réduit.es au statut d’objets-meubles, sans distinction entre les sexes. En réalité, des différences existent, la situation des esclaves femmes variant d’une colonie à l’autre, et d’un siècle à l’autre.Mais le plus souvent, leur statut revient à subir la triple peine. Dans les plantations, elles travaillent dans les mêmes conditions que les hommes, mais elles ont aussi la charge d'élever leur famille dans les conditions de vie qu'on sait, d'être au service de la maison des maîtres, bien souvent maltraitées voire torturées, par les maîtres ou leur épouse, et puis bien-sûr, d'objets meubles, elles peuvent aussi devenir objets sexuels de leurs propriétaires blancs.De la survie à la résistance, beaucoup s'organisent malgré tout, en développant leurs compétences, leurs talents (couturières, cuisinières, sages-femmes...), elles arrivent à construire un foyer, et certaines vont tenir des étals au marché ou de petites boutiques pour les maîtres. Pour certaines, la voie du salut se présente sous la forme d'un mariage avec un esclave affranchi, avec l'espoir d'obtenir leur liberté et celle de leurs enfants. Dans le même espoir, d'autres choisissent, si on peut parler vraiment de choix, de devenir la concubine du maître.Parfois, les plus fortes d'entre-elles vont endosser le rôle de chef spirituel de leur communauté, un engagement allant parfois jusqu'aux armes, faisant d'elles des combattantes de première ligne lors de révoltes. Autre arme de lutte, la loi. Exemple aux Antilles françaises, plusieurs femmes esclaves intentent des procès pour faire appliquer l’article du Code Noir qui fait de leurs enfants des personnes libres si elles-mêmes le deviennent, démontrant ainsi leur capacité d’agir et d’être actrices de leur destin.Si aux Etats-Unis, des esclaves femmes ont laissé des ouvrages, des recueils de poèmes ou de textes, rien du côté des esclaves françaises, ou francophones. Aucune biographie n’existe à ce jour.Heva fait partie de ces héroïnes, indissociables de leur héros de mari ou compagnon. Elle est donc connue comme la compagne d'un certain Anchaing, célèbre marron qui a laissé son nom à un piton dans le cirque de Salazie dans l'île de la Réunion. Ce couple a donné lieu à l'une des plus mythiques légendes de l'île. Légende aux multiples versions, car sur le papier, difficile d'en écrire l'histoire avec précision. Les informations laissées par les autorités coloniales concernant l’état civil des esclaves sont très insuffisantes.Les marrons, ce sont les esclaves, en majorité d'origine malgache, qui, pour fuir les propriétés des colons français, se refugient dans les montagnes réunionnaises. Pendant des années, ils se cachent, résistent et subsistent en vivant de pêche, chasse, cueillette et petites cultures. Colonisée définitivement à partir de 1665 par la France, la traite se développe vers l’île à partir de 1725. Entre 1730 et 1770, les colons français s’organisent militairement et mènent une véritable chasse aux marrons. Parmi ceux et celles qui sont capturé.e.s, il y a entre 24% et 39% de femmes.C'est dans la plantation où elle est jeune esclave qu'Héva rencontre Anchaing. Ils tombent amoureux. Un jour, Anchaing assiste aux coups de fouet qu'elle reçoit pour avoir brisé un vase, punition qui vient s'ajouter à de multiples maltraitances. Le couple décide de s'échapper la nuit même, pour rejoindre un piton réputé inaccessible (et qui porte aujourd'hui le nom d'Anchaing). Pendant des années, ils réussissent à échapper aux chasses à l'homme menées par les soldats français. Ils auront entre 7 et 8 enfants.Dans les ouvrages évoquant la légende du marron Anchaing, Heva n'est que peu citée.Comme le montre cet extrait de l’ouvrage de Louis Hery, (Le Piton d’Anchaing, Album de La Réunion, Louis Hery, édité par Louis Antoine Roussin, 1860), « Il gravit le piton presque inaccessible qui s’élève à une hauteur de dix-huit cents pieds au-dessus des forêts environnantes, et, suivi de sa femme, il y planta sa tente. »Le poète réunionnais Auguste Vinson prête à Heva un cauchemar qu’elle aurait fait avant leur capture : « Je suis triste depuis quelques jours. J’ai eu un songe : je dormais près de toi avec nos enfants ; j’ai cru voir, sur un sommet, au milieu des branches amassées, un nid de colombes. Le père et la mère étaient avec leurs petits, ceux d’une première et ceux d’une seconde couvée. Ils étaient quatre d’une inégale grandeur comme nos enfants, joyeux et bien portants comme eux. Tout à coup j’ai vu de l’horizon venir un oiseau de proie, la papangue aux pieds jaunes ; qui s’est abattu sur le nid, en un instant le père, la mère et les petits étaient sous sa serre… Alors je me suis reveillée avec effroi. » (Salazie ou le Piton d’Anchaine, légende créole, Auguste Vinson, 1888.)Sur le blog réunionpassion , on trouve aussi ces quelques lignes évoquant la situation d'Héva, esclave : « Héva, il ne l'aimait pas. Il la trouvait trop jolie pour une esclave, de plus elle était intelligente. Quelquefois il reconnaissait que si elle n'était pas noire ; il aurait peut être tenté une aventure avec elle. Mais l'affaire se corsait du fait qu'Héva était au service de Madame, qu'elle ne quittait jamais. Et puis ce qui l'énervait davantage, c'est qu'Héva avait un amoureux depuis quelques temps, un certain Anchaing, un cafre de belle allure, musclé et sachant bien réfléchir. ( …) Si un jour vous passez près du piton d'Anchaing, écoutez bien, peut-être entendrez vous Héva et Anchaing qui tout là haut défrichent un autre carré de terre pour planter... »Les versions diffèrent sur la date et la manière dont Heva et Anchaing sont morts. On notera que ce sont dans des oeuvres plus contemporaines qu'Heva voit sa stature légendaire s’affirmer pour devenir à l’égal d’Anchaing, une grande figure de femme libre. Des batiments publics portent son nom, et de nombreuses statues peuplent les montagnes réunionnaises.Autre héroïne marronne, Claire est une esclave fugitive, morte en se battant pour conserver sa liberté dans le courant du 18ème siècle en Guyane française.La traite négrière vers la Guyane commence en 1660. Elle aussi, comme à la Réunion, est marquée par le marronnage et les récits d’esclaves fugitifs. Ceux qui réussissent à s’échapper forment des groupes, pour survivre en forêt et se défendre contre les expéditions menées par les autorités. Leurs campements prennent la forme de véritables villages où les activités de subsistance (chasse, pêche, agriculture) se développent. Le Code Noir prévoit déjà des punitions sévères pour les marrons, mais les colons obtiennent plus dans sa nouvelle version en 1724, où l'article 35 les autorise à tirer à vue sur eux.Sur le site LaMontagnePlon , dans un rapport baptisé La montagne plomb : une histoire exemplaire de femmes et de territoire (1742-1767) on peut lire le témoignage de Louis, un jeune marron capturé en 1748, permettant de reconstituer la vie d’une communauté d’esclaves en Guyane. Les femmes y sont nombreuses, quasi-la moitié, et participent activement à la vie du camp. Cette forte présence de femmes, toujours selon le récit de Louis, confirme que l’aspiration à la liberté existait chez les femmes comme les hommes. Le nombre important d’enfants dans le camp cité dans ce témoignage montre aussi que malgré un environnement hostile, elles n’hésitent pas à marronner avec leurs enfants comme l’a fait Claire, la compagne de Copena. "Cette forte présence féminine représente à n’en pas douter un facteur de pacification à l’intérieur du groupe, les conflits générés par la pénurie de femmes n’ont pas lieu d’être. Cette configuration renforce la sécurité du camp puisqu’il n’est pas nécessaire de prendre des risques avec des « opérations coup de poing » pour s’approvisionner en femmes dans les habitations limitrophes", apprend-on.C'est courant septembre 1749, qu'un détachement de soldats français, d’Amérindiens et de colons lance l'attaque sur la Montagne Plomb. Ils parviennent à capturer au fin fond de la forêt épaisse amazonienne, le "Grand bois" comme l'appellent les Guyanais, un couple de marrons. Claire et Copéna. Ce dernier, jugé comme récidiviste, est accusé de pillage et d’incitation au marronnage, il est condamné au supplice de la roue jusqu’à ce que mort s’ensuive. Claire, elle, est étranglée puis pendue. Une double exécution qui se déroule en place publique à Cayenne à laquelle sont contraints d'assister les deux enfants du couple.Le 10 juin 1848, le décret du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage est promulgué et appliqué le 15 juillet. 12 500 esclaves sont touchés par le décret.Elle porte le nom de son officier de mari, Charles Belair, mais elle a su se faire un prénom, par les armes. Sanité Belair fait partie de ces nombreuses esclaves qui se sont soulevées, et qui ont participé à l'insurrection sur le front haïtien.L'origine de la révolte remonte à août 1791. Les esclaves de St Domingue entrent en rebellion. Parmi eux, figurent de nombreuses femmes, difficile de connaître néammoins leur nombre exact. Ce qu'on sait, c'est que certaines sont au cœur de la stratégie conçue par Toussaint Louverture pour organiser des guérillas contre les Français, notamment dans les territoires intérieurs.Sanite Bélair est l'une des figures de proue de ces commandos, mais d'autres s'illustrent aussi par leur bravoure et leur courage dans les combats : Défilée (appelée également Dédée Bazile), ou encore Claire Heureuse, épouse de Jean-Jacques Dessalines.Sanite, de son vrai prénom Suzanne, est une jeune esclave affranchie lorsqu'elle épouse en 1796, Charles Bélair, neveu, aide de camp et lieutenant de Toussaint Louverture. Elle est de tous les combats, jamais très loin de son époux. Elle fera d’ailleurs montre d’un tel acharnement qu'elle finira, dit-on, par figurer comme l'âme même de la conjuration.Sanite tombe dans un gets apens, et se fait capturer lors d'une attaque surprise, menée alors que la plupart du contingent rebelle est partie chercher des munitions et des renforts. Apprenant son arrestation, son mari décide de se rendre. Quelques heures plus tard, ce 5 octobre 1802, tous deux sont condamnés à mort. Le tribunal colonial « considérant le grade militaire de Charles et le sexe de Sanite, son épouse, condamna ledit Bélair à être fusillé et ladite Sanite, sa femme à être décapitée ». Les récits rapportent que lorsque Charles Bélair se retrouve devant le peloton d'exécution, il entend la voix calme de son épouse l'exhortant à mourir en brave, c'est alors la main sur le coeur qu'il tombe sous les balles. Vient ensuite le tour de Sanite. Elle refuse qu'on lui bande les yeux, et le bourreau ne parvient pas à lui faire courber le dos pour installer sa tête sur le billot : « L’officier qui commandait le détachement fut obligé de la faire fusiller. »C'est ce que Sanite voulait, mourir dignement, comme un soldat. (Sources Mémoire de Femmes. Claude-Narcisse, Jasmine -en collaboration avec Pierre-Richard NARCISSE-Port-au-Prince, 1997 )Le 1er janvier 1804, la République d’Haïti était proclamée. Aujourd'hui, le visage de Sanite Belair figure sur le billet de 10 gourdes, qui a été imprimé à l'occasion du Bicentenaire de l'Indépendance d'Haïti en 2004.Connue également sous le nom de Mulâtresse solitude, née sur la petite île de Sainte Lucie vers 1772, elle était "Libre de couleur" avant l'abolition de l'esclavage décrétée en juin 1794. On la surnomme la Mulâtresse Solitude à cause de sa peau claire, conséquence du viol d’une captive africaine sur le bateau qui l’entraînait vers les Antilles. Une fois sa liberté acquise, Solitude rejoint une communauté de Marrons retranchés dans les mornes.Malgré l'abolition, la situation reste confuse et conflictuelle dans l'île, théatre d'affrontements et de rebellions, entre propriétaires blancs et affranchis noirs. En novembre 1801, Napoléon décide d'y rétablir l'ordre colonial et y envoie plusieurs bataillons. Des officiers de l’armée décident de résister au nom des Lumières et de la liberté. Parmi eux, Louis Delgrès, qui le 10 mai 1802 lance ce slogan :"A l’univers entier, le dernier cri de l’innocence et du désespoir". Placardée sur les murs de Basse Terre, cette formule sert de cri de ralliement.Dans cette guérilla, les femmes combattent aux côtés des hommes. Parmi elles, Solitude, qui pistolet à la main rallie les maigres forces de Delgrès. Elle est enceinte de son compagnon, un Nègre marron qui se bat comme elle et sera bientôt atteint par un obus. Elle se fait capturer le 23 mai 1802, lors de l’attaque du camp de Palerme menée par le général Gobert. Elle est condamnée à mort. Enceinte, elle ne sera exécutée qu'après la naissance de son enfant, le 29 novembre 1802. La foule qui l’accompagne vers la potence est immense et silencieuse. A 30 ans, elle laisse un enfant à l’esclavage : le nouveau-né dont elle a accouché la veille. Ce n'est que 46 ans plus tard, en 1848 que sera décrétée la deuxième abolition de l’esclavage ( Source afrikhepri.org ).

Dans un roman paru en 1972, l’écrivain de la résistance, contre l’esclavagisme, contre l’antisémitisme, André Schwarz-Bart fait entrer Solitude dans la légende, sous le titre La Mulâtresse Solitude. ( Le Seuil)

Elle n'est ni noire ni blanche. Solitude, la fille mulâtresse d'une Africaine arrachée à son village par des trafiquants d'esclaves, est condamnée à servir les Blancs. Mais dans ses veines brûle le feu de la révolte. Aux côtés de Maïmouni et des troupes noires cachées dans les forêts de la Soufrière, elle lutte pour la liberté.

Extrait La Mulâtresse Solitude, André Schwarz-Bart (Le Seuil, 1972)

En 2017, la metteure en scène de théatre contemporain Fani Carenco porte à la scène le roman d’André Schwarz-Bart, dans une atmosphère baignée des croyances antillaises. Trois comédiens portent le récit de ce destin exceptionnel. La pièce a été jouée à la Grande Halle de la Villette, ainsi qu'au festival OFF d'Avignon, mais aussi en Guadeloupe et en Martinique.

Devenue une figure emblématique de la résistance des esclaves noirs antillais, plusieurs monuments lui rendent hommage. La commune des Abymes en Guadeloupe a érigé une statue à sa mémoire, sur le boulevard des Héros, en 1999. Elle est l'œuvre du sculpteur guadeloupéen Jacky Poulier. En 2007, une autre statue a été érigée à Bagneux (Hauts-de-Seine) à l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage et de la traite négrière . Dernier hommage en date, en 2014, la ville d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a décidé de baptiser une allée à son nom.

Une allée portant le nom de la Mulâtresse Solitude a été inaugurée le 3 décembre 2014 à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. (c)David Merle pour Ivrymaville.com