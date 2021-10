11 octobre, Journée internationale des filles : privées d'école et travail forcé, la double-peine

132 millions de filles privées d'école dans le monde, un chiffre qui a augmenté en raison de la crise sanitaire du Covid et de la hausse de la pauvreté. Ici, une petite fille montre son travail à sa maitresse dans une école située dans une favela de Rio, au Brésil. ©AP Photo/Silvia Izquierdo

Les filles, premières victimes du travail forcé

Souvent, ces filles sont victimes de deux ou trois exploitations.

Violaine Gagnet, Plan International France

Violaine Gagnet, directrice des programmes @PlanFrance à @7milliardsRFI : « le cercle vicieux de la pauvreté & les stéréotypes genre alimentent le fléau de l’exploitation des filles dans le monde ! » pic.twitter.com/LjbgTpzbyn — Plan International France (@PlanFrance) October 11, 2021

Astreintes au travail, les filles accumulent du retard scolaire et doivent souvent abandonner l'école. Les tâches dangereuses qu'elles effectuent chaque jour menacent gravement leur santé physique, mentale et sexuelle.

Jane Mrema, de Plan International Tanzanie

Avec la pandémie de coronavirus, les chiffres du travail des enfants devraient empirer, avec les filles en première ligne, comme ici en Inde, dans une exploitation agricole de Jammu (Inde, avril 2020). ©AP Photo/Channi Anand

L'impact Covid

« Lorsque les filles sont éduquées, la société devient meilleure » Nikita Shade Adje



Le 11 octobre, libérons le #PotentiELLE des filles grâce à l’éducation ! pic.twitter.com/hI2Aq4vqNQ — Jeunes Filles Actrices de Développement (@JeunesFilles) October 11, 2021

Le travail des filles : invisible et invisibilisé

, encore aujourd'hui dans le monde.Depuis le 15 décembre 2011, l’ONU a reconnu officiellement le 11 octobre comme Journée internationale des filles. L’éducation constitue le premier levier pour faire progresser l’égalité de genre et les droits des filles dans le monde.160 millions d'enfants sont actuellement contraint·e·s de travailler soit une augmentation de 8,4 millions de travailleurs ayant moins de 18 ans depuis 2016. Particulièrement affectées par ce fléau, les filles, on estime qu'elles sont, sans qu'on leur donne vraiment le choix.Que ce soit au champ, à la maison, à l'usine, dans les mines, l’exploitation des filles les prive de leur enfance, de leur potentiel, de leur dignité et de leur éducation. 71% des survivantes d'esclavage moderne sont des femmes et des filles.l. Plus d'une fille sur 3 astreinte au travail ne va pas à l'école."Souvent, ces filles sont victimes de deux ou trois exploitations, estime Violaine Gagnet , directrice des programmes au sein de l'ONG Plan International France, Par exemple dans les mines d'or de Geita en Tanzanie, les filles extraient toute la journée des minerais extrêmement toxiques, et donc toxiques et dangereux pour leur santé, et sont aussi victimes d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels auprès des hommes qui les entourent".L'ONG publie plusieurs témoignages d'adolescentes tanzaniennes, comme celui de Daudi, 17 ans :"Je creusais des tunnels, broyais des pierres ou participais à l’extraction du minerai. Je travaillais vraiment dur, parfois 23 heures d’affilée. Ce n’est pas normal !". "J’ai rejoint un groupe d’autodéfense pour venger la mort de mon père. J’étais convaincue que c’était la chose à faire. Ces groupes utilisent notre colère, mais n’ont rien à nous offrir. Notre futur n’est pas parmi eux", témoigne de son côté Rosalie, 16 ans."Astreintes au travail, les filles accumulent du retard scolaire et doivent souvent abandonner l'école. Les tâches dangereuses qu'elles effectuent chaque jour menacent gravement leur santé physique, mentale et sexuelle : exposition à des substances toxiques, manipulation d’équipements lourds, environnement de travail dangereux... Sur leur lieu de travail, elles restent aussi confrontées à des risques importants de harcèlement, d'abus sexuels et de violences de genre, qui engendrent notamment des grossesses précoces non désirées et des mariages d’enfants", ajoute Jane Mrema, de Plan International Tanzanie, spécialiste de la protection des enfants.La pandémie de Covid-19 et la hausse du niveau de pauvreté ont des conséquences dévastatrices sur l’exploitation des filles. Selon les chiffres de l'Unicef, plus de 150 millions d’enfants se sont retrouvés plongés dans l’extrême précarité. Lorsque le niveau de pauvreté augmente de 1 %, le travail des enfants augmente en moyenne de 0,7 % (OIT). Malgré la réouverture récente des écoles dans la plupart des pays,pourraient ne jamais reprendre le chemin de l’école (Unesco).À Yaoundé, 40 % de la population vit avec moins de 1 dollar par jour. Plus de la moitié des filles (57,7 %) âgées de 6 à 11 ans ne vont pas à l’école dans le quartier de la Briqueterie. En 2011, seulement 43 % des filles étaient scolarisées, contre 58 % des garçons. En raison de la pauvreté et du manque d’infrastructures, beaucoup de filles ne vont pas à l’école, n’ont pas accès aux formations professionnelles et sont confrontées au travail des enfants et aux mariages forcés.Au Cambodge, la, avec plus de 1 cas détecté tous les 3 jours dans certains villages (ONUDC). Enfermées chez elles en raison de la crise sanitaire, beaucoup de filles se retrouvent contraintes de travailler plus de 10 heures par jour pour aider leur famille. Privées du lieu de protection et d’apprentissage que représente l’école, les filles sont exposées aux risques d’exploitations domestiques et de violences sexuelles dans la sphère familiale. À la maison, on les oblige à effectuer les tâches domestiques comme la cuisine et le ménage. On observe également une recrudescence dramatique de l’exploitation sexuelle en ligne.

Le travail des filles constitue une violation grave de leurs droits fondamentaux (conventions 138 et 182 de l’OIT sur le travail des enfants).

[Alerte médias]



À l'approche de la journée internationale des filles (11 oct.) @PlanFrance alerte sur l'exploitation des filles en 2021:

un fléau toujours + violent et + invisible qui les prive d'éducation !



Dossier de pressehttps://t.co/JmgkE4E1j1 pic.twitter.com/EZbwyCeXzp — Plan International France (@PlanFrance) September 28, 2021

Filles, premières exploitées dans les conflits

Souvent astreintes aux tâches domestiques non régulées et informelles, les filles restent largement invisibles parmi les données collectées en la matière. En moyenne, elles y consacrent quotidiennement 40 % de temps supplémentaire que les garçons, soit 160 millions d'heures en plus par an (OIT). Horaires de travail excessifs, absence de jour de repos, salaire de misère ou inexistant façonnent leur quotidien."Ces données issues de l’Organisation Internationale du Travail et de l’ alliance 8.7 ne peuvent pas prendre en compte les pires formes d’exploitation des filles, notamment l’esclavage domestique, l’enrôlement dans des groupes armés, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou encore le travail domestique, faute de chiffres", explique Juliette Bénet, porte-parole de l’ ONG Plan International

En contexte d’urgence, en particulier lors de conflits armés, les filles ont 2,5 fois plus de risque d’être déscolarisées que les garçons. Parfois combattantes, souvent esclaves sexuelles, elles demeurent les grandes oubliées des conflits, en dépit des nombreuses tâches qu’elles assument. Elles combattent en première ligne aux côtés des garçons, pillent, servent d’espionnes, d’esclaves sexuelles, de boucliers ou même parfois de bombes humaines. On estime à 250 000, le nombre d’enfants soldats dans le monde, dont environ 40 % de jeunes filles. La plupart de ces enfants sont enrôlées sur le continent africain.

Les "filles de Chibok", enlevées par Boko Haram, ici après leur libération, et après une rencontre avec le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, devant le Palais présidentiel à Abuja, le 28 mars 2018. ©AP Photo/Azeez Akunleyan

"Libérons leur #potentiELLE"

Au Soudan du Sud, pays en proie à la guerre et à la famine, seulement 16 % des filles et des femmes âgées de plus de 15 ans savent lire et écrire. 39 % des filles qui ne vont pas à l’école déclarent ne pas pouvoir se le permettre.Parfois, le chemin de l'école pour les filles s'arrête tout simplement sur décision des autorités, comme le montre la triste actualité en Afghanistan . Les écoles secondaires restent fermées pour les filles. Mi-septembre, les collèges et lycées afghans ont rouvert, mais seulement pour les garçons. Le gouvernement taliban assurait alors que les filles suivraient "aussi vite que possible", mais qu'il fallait d'abord leur garantir un "environnement éducatif sûr", en accord avec l'interprétation stricte par les talibans de la charia qui prévoit la non-mixité des classes.En 2014, Boko Haram enlevait 270 lycéennes à Chibok au Nigéria . Le groupe terroriste s’était alors attaqué aux écoles et aux filles, en les kidnappant, en les tuant, en les mutilant, en leur faisant subir des violences sexuelles, en les exploitant, en les enrôlant dans des groupes armés et en leur faisant commettre des attaques-suicides. Depuis, 2 000 autres enfants ont été kidnappé·e·s dans la région et 1,4 million d’enfants ont été déplacé·e·s.Comme chaque année, à l'occasion du 11 octobre, l' organisation Plan International se mobilise et tire la sonnette d'alarme. Une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux avec le mot dièse "libérons leur #potentiELLE".