3919: la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violence en veille continue en France

Anonyme, gratuit et désormais accessible sept jours sur sept, 24h sur 24. Le 3919, le numéro unique attribué à l'aide des femmes victimes de violences mise en place depuis mars 217 en France pourra écouter celles qui en ont besoin, ainsi que des proches en demande d'information et de conseils, tous les jours et sans interruption.

Comme le précise le communiqué du ministère à l'égalité, il s'agit d'une "promesse tenue" qui vient ainsi "concrétiser l'une des mesures phares du Grenelle" contre les violences conjugales, fin 2019.

# NeRienLaisserPasser Aujourd'hui, le 3919 évolue la plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles est désormais accessible :

24h/24

7j/7

Pour en savoir plus sur le 3919 ⤵

Des écoutantes supplémentaires

Ouvert la nuit, le 3919 est désormais plus accessible pour les femmes vivant en Outre-mer, malgré le décalage horaire avec la métropole. Depuis juin, la plateforme est en outre accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

Depuis plusieurs mois, @solidaritefemme se mobilise pour que les victimes puissent joindre le 3919 à toute heure. Aujourd'hui, dernière étape de ce travail, la ligne d'écoute nationale est accessible 7/7 24/24, y compris week-ends et fériés

L'extension des horaires d'ouverture avait été officialisée le 25 mai lors de la signature de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État et la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), qui gère la plate-forme d'écoute depuis sa création en 1992. Pour assurer les nouveaux horaires, une dizaine d'écoutantes supplémentaires ont été "embauchées et formées à l'écoute des victimes de violences conjugales", avait précisé la FNSF.

La première écoute est essentielle et chaque instant doit être saisi pour leur permettre d'entamer le parcours vers la sortie de la violence.

Fédération nationale Solidarité Femmes

"Les femmes pourront appeler au moment où elles le choisissent: la première écoute est essentielle et chaque instant doit être saisi pour leur permettre d'entamer le parcours vers la sortie de la violence", avait souligné l'association, qui a reçu en 2020 près de 165.000 appels, soit 70% de plus qu'en 2019. On estime que près de 210.000 femmes subissent chaque année des violences conjugales.

Chaque jour, des violences familiales et conjugales sont signalées sur les réseaux sociaux. Outre le 3919, une plate-forme d'écoute et d'information a été mise en place par le gouvernement.

Vous êtes nombreuses et nombreux à signaler régulièrement des violences sexistes et sexuelles via Twitter.

C’est pour cela que nous avons créé la plateforme https://t.co/7LUx3IDHAD

24h/24 7jours/7 policiers et gendarmes spécialement formés vous répondent et vous protègent

Du signalement des violences... au féminicide

Mounir Boutaa a tiré sur sa femme Chahinez Daoud hier avant de la brûler vive à #Mérignac en #Gironde. Ce dernier a pris le temps de poster une photo de la maison en train de brûler Il avait déjà été condamné pour violences

« Grande cause du quinquennat »

39e #féminicide !!