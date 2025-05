78e Festival de Cannes : les femmes en tête d'affiche ?

Derrière la caméra comme devant l'objectif, une encore trop légère brise du changement frémit ... Sous-représentées, sous-payées, sexisme, violences sexuelles : actrices, réalisatrices, monteuses et travailleuses de l'ombre doivent encore mener le combat pour plus d'égalité.

Direction Cannes donc, pour cet incontournable rendez-vous mondial du cinéma. Quinze jours de rencontres prestigieuses, d'interviews à la chaine, de fêtes à la sauce glamour sous la nuit étoilée méditerranéenne, un festival censé montrer au monde tout ce qu'il y a de plus beau et/ou interpellant, dans ce 7e art qui alimente rêves, fascination, mais pas que. A l'heure du énième #Metoocinéma, et de la condamnation du monstre sacré déchu Depardieu pour agressions sexuelles, quelle place pour l'autre moitié de l'humanité lorsque le rideau s'ouvre ?

Le Palais des festivals avant le 78e festival international du film à Cannes, dans le sud de la France, dimanche 11 mai 2025. Le festival de Cannes se déroule du 13 au 24 mai 2025. © AP Photo/Lewis Joly

Des femmes en ouverture

Pendant 20 ans, le festival a été présidé uniquement par des hommes. Sur 78 éditions, seules 13 femmes ont présidé le jury du Festival de Cannes. C'est la seconde fois seulement dans l'histoire du festival que deux présidentes se succèdent. Juliette Binoche prend le relais de Greta Gerwig, présidente en 2024. Il faut remonter à 1966 pour revoir une telle image, quand l'Italienne Sophia Loren prenait la suite de l'actrice américaine Olivia de Havilland, première femme présidente.

Nommée à la tête d'un jury à majorité féminine, Juliette Binoche est la quatorzième femme à le présider. Elle est entourée de quatre femmes (Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher et Leïla Slimani) et de quatre hommes (Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas et Jeremy Strong).

En revanche, et oui là c'est inédit : c'est le premier film d'une réalisatrice, Amélie Bonnin, qui a été choisi pour inaugurer le festival, avec son film musical Partir un jour. Une fiction sur le retour d’une jeune femme -incarnée par la chanteuse Juliette Armanet- dans son village natal, confrontée à ses souvenirs et à un amour de jeunesse, inspirée de son court-métrage césarisé en 2023. "C’est la première fois qu’un premier film ouvre le festival, et seulement la troisième fois qu’une femme signe le film d’ouverture, après Diane Kurys et Maïwenn", "s'enorgueillit" Thierry Frémaux, délégué général.

Et c'est aussi une femme, la chanteuse Mylène Farmer qui est venue ouvrir le grand bal cannois en interprétant un titre inédit sur la scène du Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals.

Toujours en quête de parité

Sur les 22 films en lice pour la Palme d’or, sept sont réalisés par des femmes, un chiffre record égalant celui de 2023. En compétition officielle, on retrouve Julia Ducournau (Alpha) -qui espère un deuxième titre après celui obtenu pour Titane-, Lynne Ramsay (Die, My Love), Kelly Reichardt (The Mastermind), Carla Simón (Romería), Hafsia Herzi (La Petite Dernière), Chie Hayakawa (Renoir) et Mascha Schilinski (Sound of Falling). Les femmes ne représentent cependant qu’un tiers des cinéastes sélectionnés. Au cours des cinq dernières années, 23 % des films en compétition sont réalisés par des femmes, contre 6% en moyenne depuis la création du festival en 1946...

A saluer pour 2025 : la parité des films sélectionnés est atteinte pour la première fois à la Semaine de la critique, section parallèle qui accueille des premiers et des deuxièmes films. Les quatre jurys de la sélection officielle sont présidés par des figures féminines. La cinéaste italienne Alice Rohrwacher dirige le jury de la Caméra d’or, chargé de récompenser un premier film. Molly Manning Walker, réalisatrice britannique préside le jury Un Certain Regard ; l'Allemande Maren Ade pour les courts-métrages ; et donc Juliette Binoche qui aura la charge de remettre la prestigieuse Palme d’or. "Une coïncidence", selon le délégué général du festival, qui insiste néanmoins : "Nous restons vigilants sur la parité."

Une étude publiée par l’édition 2025 de l’observatoire de l’égalité femmes-hommes avec le Centre national du cinéma (CNC) soulignait que la part des films réalisés ou co-réalisés par des femmes en 2024 ne représentait que 27,1 % de l’ensemble des films réalisés en 2023. Un résultat pourtant en progression de 3,5 points depuis 2014.

A l'heure de l'après #Metoo ?

Plusieurs parlementaires français ont récemment appelé les organisateurs du festival à faire évoluer les mentalités. Sur le site officiel du festival, son patron Thierry Fremaux tient à le préciser : "Nous sommes attentifs à la libération de la parole, comme au rejet absolu du moindre comportement répréhensible. C’est pourquoi, à partir de 2025, nous avons ajouté une clause à notre règlement concernant les films de la Sélection officielle, engageant les ayants-droits à garantir que les films soumis ont respecté et respectent la sécurité, l’intégrité et la dignité de tous les contributeurs et se conforment aux obligations légales. Et nous redoublerons de la même attention pour les films sélectionnés".

Un engagement réïtéré dans un entretien accordé au Parisien peu avant le coup d'envoi de l'édition 2025 : "Nous avons pris en compte la libération de la parole dès l’avènement de #MeToo", assène-t-il.

En marge du festival, Nicole Kidman se verra remettre le 10e prix Women in Motion, qui distingue des personnalités qui "font évoluer la place des femmes dans le cinéma et dans la société". "Rôle après rôle, et avec les nuances, les forces et les fêlures propres à chaque personnage, (Kidman) a incarné des femmes qui se libèrent des carcans", a salué Thierry Frémaux.

Le ministère de la Culture propose d’élargir la conditionnalité des aides du CNC aux festivals de cinéma, en instaurant une obligation de formation à leurs dirigeants. Une concertation va également être engagée avec les collectivités territoriales et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour proposer aux agents qui travaillent dans des cinémas une offre de formation en matière de prévention et de lutte contre les VHSS. Lire aussi"Le dernier tango à Paris" de Bernardo Bertolucci : quand un viol de cinéma n'est pas une fiction

Gravir les marches

La réalisatrice française Renée Saint-Cyr a été la première et seule femme à siéger parmi le jury en 1947. La parité dans les membres du jury fut introduite tardivement, en 2012. Dès lors, la composition a toujours respecté cette règle. Au total, de 1946 à 2018, les femmes représentaient 172 jurés sur 747, rappelle le site CIDFF-Somme.fr. Côté compétition : depuis 1947, 1790 films ont été sélectionnés pour la Palme d'Or et seulement 84 d’entre eux étaient les œuvres d’une réalisatrice.

Quatre-vingt-deux professionnels de l'industrie cinématographique se tiennent sur les marches du Palais des Festivals pour représenter ce qu'ils décrivent comme une inégalité de genre omniprésente dans l'industrie cinématographique, lors du 71e festival international du film, à Cannes, dans le sud de la France, le samedi 12 mai 2018. © Joel C Ryan/Invision/AP

"À Cannes, les femmes montrent leurs bobines, les hommes, leurs films", le slogan résonne sur la croisette en 2012 à l'initiative du collectif féministe La Barbe pour protester contre l’absence de femmes en compétition officielle. Au printemps 2018, soit quelques mois après le séisme de l’affaire Weinstein, 82 professionnelles du cinéma - soit le nombre de réalisatrices en lice pour la Palme d’or depuis sa création (contre 1 688 hommes) - montent les marches, à l’initiative du Collectif 50/50, et s’arrêtent à mi-parcours pour dénoncer le plafond de verre dont elles sont victimes.

Pour rappel, ce n’est qu’en 1993 que Jane Campion remporte pour La leçon de piano la Palme d’or, la première décernée à une cinéaste, avant Julia Ducournau (2021) et Justine Triet (2023). Le clap de fin des inégalités n'est pas pour demain, mais un jour viendra ?

Tenue décente exigée À la veille de la 78e édition, le Festival a instauré un code vestimentaire, interdisant la nudité dans tous les espaces du festival "pour des raisons de décence". Les tenues volumineuses, "en particulier les traînes longues, dont le volume entrave la bonne circulation des invités et complique l’assise dans la salle", sont également prohibées sous peine de se voir interdire l’accès au tapis rouge. L'an dernier, la mannequin Bella Hadid avait fait sensation en venant à la projection du film The Apprentice vêtue d’une robe Saint-Laurent couleur sable, transparente au niveau de la poitrine. De son côté, l’actrice Vicky Krieps avait également joué la transparence dans un ensemble Armani. A l’AFP, un porte-parole du festival a rappelé que ces règles étaient "déjà appliquées de longue date.(...) Il ne s’agit pas de réglementer les tenues vestimentaires mais d’interdire la nudité totale sur le tapis rouge".

