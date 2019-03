Acquittement de deux violeurs en Italie : la victime était trop "laide"

11 mars 2019. Quelques centaines de manifestantes mobilisées par des organisations de défense des droits des femmes manifestent leur indignation devant la cour d'appel d'Ancône, au centre de l'Italie, en criant : "Honte !" Honte à un système judiciaire misogyne qui avait acquitté trois hommes accusés de viol, au motif douteux que la victime avait une allure "trop masculine", qu'elle était "trop moche" pour être violée.

Un jugement qualifié de "médiéval" par Luisa Rizzitelli, porte-parole du mouvement Rebel Network, qui a mobilisé les manifestants à Ancône.

En 2016, les deux Péruviens avaient pourtant été reconnus coupables du viol d'une jeune femme péruvienne, elle aussi. Mais par la suite, la cour d'appel d'Ancône avait refusé de donner suite aux accusations, estimant que la plaignante n'était pas crédible. Les deux hommes ont donc été acquittés en 2017 pour des raisons rendues publiques ce 5 mars seulement, le jour de l'annulation du verdict par la juridiction suprême, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès, selon le quotidien Cronoche Ancona.



Selon Cinzia Molinaro, l'avocate de la plaignante, l'un des hommes a violé cette dernière après avoir mis de la drogue dans sa boisson, tandis que le deuxième surveillait les alentours pendant le viol. Les rapports médicaux confirment que les blessures de la victime correspondaient bien à un viol et que des traces de drogue facilitant le viol ont été trouvées dans son sang.



C'est l'avocate de la victime, Cinzia Molinaro, qui a porté l'affaire devant la Cour suprême : “C'est quand j'ai lu le verdict, en 2017, que j'ai décidé de porter l'affaire en cassation", explique-t-elle à nos confrères de The Guardian. “J'en avais la nausée en lisant les raisons de l'acquittement, dont l'aspect physique de la plaignante.”

Un verdict féminin, pas féministe

Et pourtant, les trois magistrates dont émanaient le verdict ont décidé qu'il n'était "pas possible d'exclure la possibilité" que la victime présumée "ait elle-même organisé la soirée 'exhubérante'". Selon les trois femmes, les violeurs présumés "n'appréciaient pas la jeune femme et avaient même gardé son numéro de téléphone sous le surnom de Viking, une allusion non pas à une figure féminine mais à une figure masculine". Une supposition que semble confirmer la photographie dans son dossier, ont-elles ajouté...



“Le pire, dans cette affaire, c'est le message culturel qui émane de ces trois femmes. Elles ont acquitté les accusés sous prétexte qu'il n'ont pas pu avoir envie de violer une fille au physique trop masculin,” porte-parole du mouvement Rebel Network. Le ministre italien de la Justice, Alfonso Bonafede, a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ce verdict douteux. Maintenant qu'il a été annulé par la cour de Cassation, l'affaire sera rejugée ultérieurement par un tribunal de Pérouse. La jeune femme, elle, est rentrée au Pérou, ostracisée par la communauté péruvienne d'Ancône pour avoir porté plainte contre les deux agresseurs présumés.