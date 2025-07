TERRIENNES

Agressée par son petit ami et ses copains, tous mineurs : le témoignage de Laurène, 14 ans, victime d'agression sexuelle

TERRIENNES - Selon une récente enquête, les agressions sexuelles commises par des mineurs ont grimpé de 77% en France au cours de ces sept dernières années. Laurène* est l'une de ces victimes anonymes recensées dans les statistiques. L'adolescente de 14 ans et demi a bien voulu nous confier le cauchemar qu'elle a vécu et vit encore.

On pourrait dire qu'elle a évité le pire ? Mais qui sommes-nous pour juger du pire, car ce qu'a traversé Laurène* (prénom d'emprunt pour préserver son anonymat, ndlr), elle, elle ne pourra "jamais l'oublier".

Son histoire ne doit pas être banalisée, car à travers elle, ce sont des milliers d'adolescents, en grande majorité des filles, qui sont agressé.e.s ; à l'école, dans la rue, lors d'une fête, à la maison, chez des amis, bref partout. Et ce constat, une étude est venue le confirmer récemment : les mineurs peuvent aussi être les agresseurs sexuels d'autres mineurs. Et ce phénomène est en hausse.

Une relation entre adolescents

Laurène* habite une banlieue cossue de la capitale française, dans le nord-ouest parisien. Depuis quelques temps, elle entretient une relation avec R*, un garçon qui n'est pas dans son collège. Elle a 14 ans et demi, lui 15.

Jusqu'à ce jour de printemps, tout se passait plutôt bien entre les deux adolescents. Ils s'envoient des messages, se voient, parfois à l'extérieur, parfois chez elle.

"J'étais 'en couple' avec ce garçon, on se voyait, ça durait. On se retrouvait souvent chez moi, il n'y avait jamais eu de problème. Un jour, il m'envoie un message me disant 'descends, je suis en bas de chez toi'. Du coup, j'arrive, j'ouvre la porte et je vois qu'il y a plein de garçons avec lui, des garçons que je ne connais pas".

Un rendez-vous qui tourne mal

Surprise, elle lui demande qui ils sont, pensant qu'ils allaient se voir seulement tous les deux. "C'est mes copains, ils peuvent venir chez toi", lui lance-t-il. Laurène lui dit non, "j'étais toute seule. J'avais très peur de ça", se souvient-elle.

R* commence à s'énerver, "ok, je te bloque (au téléphone, ndlr), t'es pas gentille". "Bloque-moi si tu veux, mais je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas les faire venir chez moi", lui répond Laurène.

"J'entends qu'il toque à la porte", poursuit-elle. À travers le judas, elle constate qu'il est seul et le laisse entrer. Les deux jeunes discutent un peu, mais Laurène l'invite à repartir retrouver ses copains.

Au moment de le raccompagner, en ouvrant la porte d'entrée de l'appartement, elle se rend compte que ses copains sont montés. "Ils commencent à donner des gros coups dans la porte, à l'enfoncer. Vraiment, la porte, elle tremblait, j'étais toute seule, je ne savais pas quoi faire".

Jusque dans sa chambre

"Je dis à R* d'arrêter, mais il pousse la porte et dit à ses copains d'entrer". La voilà toute seule avec eux. Elle leur demande de partir, ils refusent.

Ils m'ont clairement forcée à l'embrasser dix fois et pendant ces dix fois, ils ont continué à me toucher les fesses. Laurène*

"Ils commencent à faire n'importe quoi chez moi, jettent des papiers. Ils vont vraiment partout. Déjà dans le couloir, je sens des mains, ils me touchent au niveau des fesses à plusieurs reprises".

Le groupe de garçons arrive dans sa chambre. Laurène leur demande de sortir. Ils la menacent et lui font du chantage : "On sort si t'embrasses R* !". "Moi, je ne voulais pas. En fait, ils m'ont clairement forcé à l'embrasser dix fois et pendant ces dix fois, ils ont continué à me toucher les fesses", raconte Laurène, le ton tremblant et les larmes dans la voix.

À ce moment-là, sa mère l'appelle au téléphone. "J'étais vraiment stressée. Ma mère me demande si ça va. Sur le coup, je me sens obligée de lui mentir et je lui dis que tout va bien. Mais, je me sentais mal à l'aise".

Sa mère se doute de quelque chose, "j'ai entendu des bruits, je sais que tu n'es pas toute seule". "À ce moment-là, ils recommencent à donner des gros coups dans la porte, raconte Laurène. Quand je raccroche avec ma mère. Ils sont toujours là. Ils sont autour de moi". Quand elle leur dit que sa mère va arriver, ils finissent par partir.

Sous le choc

Lorsque la mère de Laurène rentre chez elle, elle constate qu'il y a du bazar partout.

"D'abord, je n'en ai pas directement parlé à ma maman. J'en ai parlé qu'à mes copines parce que je ne savais pas comment en parler. En fait, je ne réalisais pas que c'était aussi grave. J'était sous le choc", se remémore l'adolescente.

Le lendemain, Laurène se rend au collège comme si de rien n'était. "Je n'avais parlé à aucun adulte. Dans ma classe il y a un des garçons qui étaient venus chez moi, mais lui ne m'avait pas touchée. Il commence à me demander comment j'allais par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer".

En larmes, Laurène sort de sa classe et va voir son CPE (conseiller d'éducation, ndlr). Elle raconte ce qui lui est arrivé. Celui-ci appelle sa mère. Plus tard, dans la journée, Laurène et sa mère vont porter plainte au poste de police. "Moi, je n'étais jamais allée dans un poste de police. Je n'aurais jamais imaginé y aller à un si jeune âge, surtout pour agression sexuelle".

Au commissariat

C'est une policière, formée à ces questions, qui va recevoir sa plainte. Elle cherche à la rassurer, "Elle m'a dit que ce n'était pas de ma faute."

La policière lui montre des plaquettes avec des dessins pour que Laurène désigne les parties du corps où elle a été touchée.

T'es qu'une pute, t'es qu'un objet. La preuve, tu laisses tous mes potes te toucher. Propos de R* rapportés par Laurène*

Une plainte pour agression sexuelle ainsi que pour infraction de domicile est déposée. La police convoquera les garçons, déjà connus de la police. Cinq d'entre-eux seront placés en garde à vue.

Son petit ami va tenter de la recontacter. "I l était devant mon collège. Il a essayé de s'excuser. Il a commencé à pleurer. Il me dit 's'il te plaît, je veux pas avoir de problème'".

Mais très vite s'enchaînent les menaces, les insultes. "T'es qu'une pute, t'es qu'un objet. La preuve, tu laisses tous mes potes te toucher. T'es vraiment une pute".

Raconter, encore et encore

La nouvelle de son agression a vite fait le tour du collège. "Tout le monde était de mon côté, et je pense que ça m'a vraiment aidée. Les gens me demandaient ce qui s'était passé. J'en avais un peu marre d'en parler tout le temps", nous dit-elle.

Il a commencé à se faire passer pour le gentil et moi pour la méchante. Celle qui invente tout, qui dit n'importe quoi. Laurène*

De son côté, R* lui aussi se met à parler, donnant sa propre sa version : "Il a commencé à se faire passer pour le gentil et moi pour la méchante. Celle qui invente tout, qui dit n'importe quoi".

Du coup, "il y en a aussi qui ne m'ont pas crue, disant que ce n'était pas possible et pensaient vraiment que je mentais". Heureusement ses proches, ses parents, eux, la croient et l'entourent.

Deuxième agression

Depuis son dépôt de plainte, c'est avec la boule au ventre que Laurène va en classe. Le groupe de garçons vient quasiment tous les jours devant le collège retrouver d'autres gars de la bande. "Moi, ça me fait un truc de les voir tout le temps".

Je tombe sur les dents, sur la tête. Et après, ils me donnent des coups de pied. Ils me frappent jusqu'à ce que je sois en sang partout. Laurène*

Quatre mois plus tard, après les cours, la jeune fille raccompagne une copine. Elles passent par un parc. "Ils étaient là." Les deux adolescentes essayent de les éviter, passent de l'autre côté, mais les garçons commencent à se rapprocher. L'un d'eux lui lance une grosse bonbonne d'eau sur la tête.

"Elle était remplie, c'était très lourd, ça m'a vraiment fait mal. Je leur demande pourquoi ils me font ça ? Ils me balayent les jambes très violemment et me font tomber. Je tombe sur les dents, sur la tête. Et après, ils me donnent des coups de pied. Ils me frappent jusqu'à ce que je sois en sang partout".

La peur au ventre

Laurène doit retourner à la police pour porter plainte, "encore une fois". Elle apprend qu'il y avait des caméras à l'entrée du parc et que cela va pouvoir apporter des pièces à son dossier. Et il y a aussi les blessures physiques, la jeune fille souffre d'un important hématome sur la jambe, son coude est ouvert, son corps couvert d'égratignures.

Au début, je me sentais salie. Cinq personnes que je ne connais pas m'ont touchée. Ce n'était pas doux. C'était brutal. Laurène*

Après sa deuxième agression, Laurène n'est plus retournée au collège, sauf pour les deux jours du brevet.

"J'ai été suivie par des psychologues. J'ai pu dire tout mon ressenti, ça m'a beaucoup aidée, mais ça me fait toujours un truc d'en parler. Je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé, et puis ça s'est passé dans ma chambre, confie-t-elle, Au début, je me sentais salie. Cinq personnes que je ne connais pas m'ont touchée. Ce n'était pas doux. C'était brutal. Aujourd'hui, je vis toujours dans la peur de les croiser".

Le procès a eu lieu mi-mai. Tous les garçons mis en cause ont été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à des mesures éducatives ainsi qu'à des mesures de mise à l'épreuve, comme le prévoit la loi pour les mineurs.

[*prénoms d'emprunt]

