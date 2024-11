Agressée pour ses cheveux courts, une Sud-Coréenne érigée en figure féministe

On Ji-goo travaillait dans une supérette lorsque l'homme l'a passée à tabac en criant : "Je sais que tu es féministe !" En Corée du Sud, malgré une économie prospère et le succès mondial des K-drama et de la K-pop, la société demeure traditionnelle et les cheveux courts ont tendance à être associés au mouvement féministe. L'agression de On Ji-goo a suscité des réactions indignées dans ce pays d'Asie du Sud-Est et fait d'elle une héroïne involontaire de la cause en faveur des droits des femmes.

La misogynie : un crime haineux

Victime d'une perte d'audition et d'un grave traumatisme, On Ji-goo a poursuivi en justice son agresseur, âgé d'une vingtaine d'années. Dans sa décision d'octobre 2024, la cour a finalement considéré la misogynie comme un motif de crime haineux, une première dans le pays.

Je pense désormais que je suis féministe. On Ji-goo

Au-delà de "son importance historique", la décision d'un tribunal de Changwon, dans le sud-est du pays, "semble avoir une signification plus importante encore pour moi personnellement", confie On Ji-goo dans un entretien. "Je pense désormais que je suis féministe", déclare-t-elle, préférant employer son nom de plume par mesure de sécurité.

La Corée du Sud ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe et présente, parmi les économies développées, un faible taux d'emploi des femmes et l'un des pires fossés salariaux entre les deux genres. Mais portées par le mouvement mondial #MeToo initié vers 2017, les Sud-Coréennes ont organisé d'importantes manifestations féministes et obtenu plusieurs victoires, touchant aussi bien l'accès à l'avortement que le voyeurisme.

Sur des publications virales, on voit des militantes détruire des produits de maquillage et couper leurs cheveux face caméra pour s'opposer aux diktats de beauté sud-coréens. A également émergé le mouvement 4B – quatre "non" – qui rejette les rencontres amoureuses, le sexe, le mariage et le fait d'avoir des enfants avec des hommes.

Le mouvement 4B résonne bien au-delà des frontières de la Corée du Sud, et à plus forte raison depuis l'élection à la présidentielle américaine de Donald Trump, début novembre 2024, soutenu par les milieux conservateurs aux Etats-Unis.

En réaction au mouvement 4B, des antiféministes ont pris la parole. Le président Yoon Suk Yeol a même récemment cherché à gagner le soutien des jeunes hommes, niant toute discrimination institutionnelle envers les femmes et promettant d'abolir le ministère de l'Egalité des genres, "désuet" selon ses détracteurs.

Le précédent An San

En 2021, déjà, lors des Jeux de Tokyo, la triple championne olympique de tir à l'arc An San était victime de harcèlement en ligne en raison de ses cheveux courts. "Les athlètes trouvent souvent qu'il est plus commode d'avoir les cheveux courts" à l'entraînement, note On Ji-goo, qui, elle, avait choisi de couper les siens en raison de la chaleur. Pour elle, rapprocher une coiffure du féminisme est "absurde".

An San n'a jamais commenté les attaques en ligne à son encontre. Sa "fierté et sa confiance en elle, en plus de sa capacité à tout simplement ignorer la négativité, (sont) vraiment impressionnantes", juge On Ji-goo. "Avec le temps, je me suis sentie inspirée par son sens de la dignité et sa confiance en elle... et j'ai pensé : 'y a-t-il vraiment quoi que ce soit dont je devrais avoir honte ?'", raconte On Ji-goo.

La haine

Début septembre, la police a ouvert une enquête sur la diffusion de contenus pornographiques générés par intelligence artificielle (IA), qui mettaient en scène des étudiantes et salariées d'écoles et universités du pays. Des milliers de Sud-Coréennes se sont rassemblées à Séoul pour protester contre cette vague d'agressions virtuelles ciblant un nombre croissant de femmes et de jeunes filles. C'était la première manifestation de masse après celles de 2018, qui dénonçaient les "crimes sexuels numériques" généralisés dans ce pays à la pointe de la technologie, mais profondément dominé par les hommes.

Un tribunal de Séoul a condamné à dix ans d'emprisonnement l'un des auteurs de deepfakes, qui ciblait des étudiantes de la prestigieuse université nationale de Séoul, motivé par une "haine envers les femmes connaissant une réussite sociale", d'après la justice. Une des victimes, qui utilise le pseudonyme de Ruma, explique à l'AFP que son agresseur "voulait souligner que quelle que soit la réussite d'une femme, elle peut être piétinée... par les hommes".

Concurrence

Pour la militante Jung Yun-jung, qui a soutenu On Ji-goo lors du procès, la situation pourrait empirer à mesure que s'accroissent les inégalités et la compétition sur le marché de l'emploi. La Corée du Sud présente l'un des plus faibles taux de natalité du monde et de moins de moins de mariages, ce que des experts attribuent à une intense compétition sur le marché du travail et au niveau du logement.

On Ji-goo, elle, est toujours sous traitement du fait de ses blessures psychologiques et physiques. Aider d'autres femmes victimes de faits similaires lui a permis de retrouver du sens. Le féminisme, au bout du compte, c'est considérer que "les droits des femmes sont aussi importants" que ceux des hommes, résume-t-elle.

