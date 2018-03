Alice Gautreau, sage-femme Ã  bord du bateau l'Aquarius

Au large des côtes libyennes, on surnomme ce bateau "l'ambulance des mers". Baptisé Aquarius, il a été affrété par l'association SOS Mediterranée et sillonne depuis deux ans la mer, au large de la Libye. Sa mission ? Pour porter secours à des milliers de migrants.

A son bord, l'équipe médicale de Médecins Sans frontières dont a fait partie pendant quatre mois, Alice Gautreau.

Accouchement en pleine mer

Sa maman a accouché toute seule au milieu d'une centaine d'hommes...en pleine mer sur un canot en bois surbondé. Alice Gautreau



L'été dernier elle y a fait une missions en tant que sage-femme. Un évènement en particulier l'a beaucoup marquée : " La naissance de Christ. Il est né quelques heures avant son arrivée à bord de l'Aquarius, seul. Sa maman a accouché toute seule au milieu d'une centaine d'hommes...en pleine mer sur un canot en bois surbondé. Beaucoup de femmes arrivent à bord enceintes entre 10 et 20 %. "



Des histoires d'une violence énorme et de souffrances incroyables. Alice Gautreau

Violences sexuelles

A chaque sauvetage, Alice Gautreau raconte aussi qu'elle recueillait entre 2 et 8 témoignages de femmes victimes de violences sexuelles : "Généralement, ça vient de bourreaux libyens en grande majorité dans les centres de détention. Il faut un courage incroyable pour pouvoir se lancer dans une épopée pareille. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand la parole se délie et qu'ils commencent à nous expliquer ce qui leur est arrivé notamment en Libye.... Des histoires d'une violence énorme et de souffrances incroyables."



En deux ans, 27 000 vies ont été sauvées par l'Aquarius et au moins cinq bébés ont vu le jour à bord de ce navire humanitaire grâce à l'intervention de femmes comme Alice Gautreau.



Parmi eux la petite Mercy, une fillette nigériane dont la maman fuyait les violences de son pays. Une miraculée.



Le 21 mars dernier, ces photos ont ému le monde entier et redonné de l'espoir, malgré le drame qui se joue tous les jours en Méditerranée.