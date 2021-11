Amélie Nothomb lauréate du prix Renaudot pour "Premier sang"

Elle faisait figure de favorite, désignée comme telle par les journalistes littéraires qu'avait interrogés la revue Livres Hebdo. L'autrice de best-sellers Amélie Nothomb remporte le prix Renaudot pour Premier sang. Pour ce roman, l'écrivaine belge de 55 ans se glisse dans la peau de son père, un diplomate issu de la haute société belge, décédé en 2020, pour écrire ses mémoires fictives. Elle a été élue au second tour, avec six voix.

Amelie Nothomb au salon Renaudot, quelques instants après l’annonce de son prix. pic.twitter.com/5hfX090LTq — Alice Develey (@AliceDeveley) November 3, 2021

Une autrice hyper prolifique

Dotée d'une productivité gargantuesque, Amélie Nothomb a publié 25 romans en trente ans. Tout commence en 1992, lorsque les Editions Albin Michel publient son premier roman, Hygiène de l'assassin. A la une du Figaro, le très sérieux Renaud Matignon affirme avoir découvert une écrivaine de 25 ans - il donnera le la à presque toute la critique. Depuis, l'écrivaine aux chapeaux gothiques écrit sans relâche, publiant tous les ans, au mois d'août, et avec la même frénésie, un ouvrage au succès populaire quasi constant. Elle affirme d'ailleurs en écrire entre trois et quatre par an pour n'en publier qu'un seul. "Les autres ne seront jamais divulgués. J'ai pris des dispositions testamentaires en ce sens".

Ceci n'est pas une star

Devenue une créature médiatique adulée autant que critiquée, Amélie Nothomb, même si elle s'en défend, a l'aura d'une rock star. Comme elle, des jeunes filles portent des mitaines, s'habillent de noir et forcent sur le rouge à lèvres. Pour un peu, elles fonceraient chez Pompilio acheter le fameux chapeau Diabolo, qui rappelle à Amélie Nothomb un tableau de Van Eyck. "Je ne suis pas une star, répond l'écrivain. Il m'arrive une belle aventure. Je la vis comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suscite de telles passions," déclare-t-elle au Temps en 2004.

Histoires et personnages loufoques

Avec une tentative de suicide à 3 ans, l'alcoolisme à 8, l'anorexie à 13, sans oublier la descente du mont Fuji-Yama (3776 mètres en 40 minutes), la vie d'Amélie Nothomb ne la prédisposait pas à décrire de mornes plaines, raconte Béatrice Houchard sur le site de nos partenaires suisses Le Temps - même si cette boulimique de l'écriture semble avoir trouvé dans les mots de quoi étancher sa soif existentielle.



Amélie Nothomb invente des histoires abracadabrantes, qui mettent en scène dans des lieux glauques des monstres atrabilaires, des maniaques sexuels et des fous portant des noms venus d'ailleurs : Pretextat Tach, Epiphane Otos, Jérôme Angust, Hazel ou Plectrude. Ses romans, contes de fées bourrés d'humour mais susceptibles de mal finir, écrits comme des polars qui tiennent le lecteur en haleine, racontent des mondes mystérieux où se côtoient laideur, amour, folie, jalousie, mort et cruauté.

A chaque fois, le titre fait mouche : Les Catilinaires, Les Combustibles, Le Sabotage amoureux, Robert des noms propres, Cosmétique de l'ennemi, Métaphysique des tubes, Biographie de la faim... Sans oublier le best-seller, Stupeur et tremblements, vendu à plus d'un million d'exemplaires et adapté au cinéma par Alain Corneau avec Sylvie Testud dans le rôle d'une Amélie découvrant les perversités de l'entreprise japonaise.

"Papa, on a le prix !"

Après une édition 2020 à huis clos en visio en raison de la crise sanitaire, le Renaudot 2021 a été annoncé, comme de tradition, quelques secondes après le Goncourt. "Là vraiment j'ai envie de dire : papa, on a le prix !", s'est exclamée Amélie Nothomb, au restaurant Drouant à Paris, où ont été annoncés le Goncourt et le Renaudot.

Face à Amélie Nothomb, les finalistes du prix Renaudot étaient Anne Berest (trois voix contre six à Amélie Nothomb) qui, dans La Carte postale, explore son ascendance juive ; Murnau des ténèbres de Nicolas Chemla raconte le tournage du dernier film de l'Allemand F. W. Murnau Tabou ; Abel Quentin imagine, dans Le Voyant d'Etampes", la tourmente dans laquelle est prise un universitaire à la retraite après avoir écrit la biographie d'un poète noir américain.

Quant au Renaudot de l'essai, il a été décerné à Dans ma rue y avait trois boutiques, signé Anthony Palou.