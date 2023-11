Amira Bouraoui condamnée à 10 ans de prison par contumace

Le tribunal de Constantine a condamné à 10 ans de prison par contumace l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, et à six mois ferme le journaliste Mustapha Bendjama, accusé de l'avoir aidée à s'enfuir en France, selon des médias algériens et Khaled Drareni, représentant de Reporters sans Frontières.