Ana Brnabic, Première ministre serbe, mère fantôme d'un petit Igor né par PMA

Carnet rose : "Ana Brnabic et Milica Djurdjic ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils Igor". Une naissance qui fait le tour des médias serbes : “La belle docteure Milica Djurdjic, qui a accouché d’un petit Igor, est la compagne de la Première ministre serbe, Ana Brnabic” titre le tabloïde Kurir.

Açık lezbiyen kimlikli başbakan Ana Brnabiç ve Milica Djurdjiç’in bebeği dünyaya geldi, peki Sırbistan’da “babasız” üreme hakkı tanınmayan diğer lezbiyenler ne olacak? https://t.co/4uM1sbkJRa pic.twitter.com/4IvTZ4nWha — Kaos GL (@KaosGL) 25 février 2019

Ou encore "Ana Brnabic et Milica Djurdjic ont eu un fils après neuf ans d’amour”, annonce le quotidien belgradois Blic, le 20 février :



Sauf que cette naissance dans un couple lesbien est tout sauf une bonne nouvelle en Serbie qui ne reconnaît pas les droits des familles atypiques. Ce pays de 7 millions d’habitants, dont 80% de chrétiens orthodoxes, porte son homophobie en bandoulière : selon un sondage réalisé en 2015 par l'Institut national démocratique, installé à Washington, près de 40 % de la population serbe estime que l'homosexualité est une maladie. Pas étonnant que nombre d’homosexuels serbes, notamment les jeunes, n’hésitent pas à choisir l’exil. Certains se suicident.

L'arroseuse arrosée

En juin 2017, la nomination de cette femme de 43 ans par le président nationaliste Aleksandar Vucic, pouvait apparaître comme un message de détente envoyé aux minorités. Ethniques, puisque Ana Brnabic est d’origine croate. Politiques, car elle n’est affiliée à aucun parti. Et sociétales, car ouvertement lesbienne, militante et aujourd’hui mère fantôme d’un enfant né dans un couple de femmes.



Elle ne pourra pas emmener l’enfant à l’école ou encore chez le médecin, ni obtenir un droit de garde.

Depuis, nulle mesure en faveur des minorités sexuelles n’a suivi cette nomination. Une inaction qui se retourne aujourd’hui contre la cheffe du gouvernement. Pas de traitement de faveur : le petit Igor né d’une PMA n’aura pas deux mères, mais une seule. La Première ministre n’aura ni le bonheur ni le droit de figurer sur le livret de famille. Elle n’aura pas le droit, selon un hebdomadaire serbe, “en regard des lois serbes, de bénéficier du statut de mère. Elle ne pourra donc pas emmener l’enfant à l’école ou encore chez le médecin, ni obtenir un droit de garde dans l’éventualité d’une rupture avec son actuelle compagne”.



L’arroseuse arrosée, en quelque sorte, puisque, à la tête du gouvernement depuis presque deux ans, Ana Brnabic n’a rien fait pour faire avancer le droit des familles différentes, homosexuelles ou monoparentales. Pas plus que pour les droits des personnes LGBTQ malgré sa participation à la Marche des fiertés LGBT en septembre 2017.

Un profil à la Janus, difficile à saisir…

D’un côté la femme engagée, pro-européenne, ancienne dirigeante d’ONG oeuvrant pour le développement économique, homosexuelle revendiquée. De l’autre, une Première ministre sans initiative, ni personnelle, ni législative, pour faire progresser le droit de ces minorités dont elle fait partie.



De quoi accréditer la thèse d’une bonne partie de la classe politique, tous bords confondus, qui a vu en Ana Brnabic, lors de sa nomination, l’alibi d’ouverture du président conservateur Aleksandar Vucic, notamment auprès de ses partenaires européens.



Diplômée de l’université de Hull, en Grande-Bretagne, parlant couramment anglais, sa protégée offre un visage rassurant aux Européens. Le pays ouvertement nationaliste, conservateur et homophobe a, en effet, bien peu pour plaire à la majorité des 28, dans la perspective de son intégration à l’Union espérée pour 2025. Pas sûr que la nomination d’une dirigeante, fusse-t-elle d’ouverture, suffise.

Le dogme des stabilocraties durera t-il ?

D’autant qu’au niveau national, l’agitation monte. Le président Vucic, accusé d’autoritarisme et de museler les médias, est contesté depuis trois mois par la rue. Sans réaction pour le moment de l’Europe qui soutient les stabilocraties des Balkans - Serbie, Albanie et Monténégro, ces régimes autoritaires politiquement encombrants mais garants de la stabilité de l’ancienne poudrière balkanique - contre les exigences des citoyens qui, eux, revendiquent plus de liberté et moins de corruption de leurs gouvernants.



Et tant pis si le carnet rose de Madame Ana Brnabic Première ministre gay est légèrement gâché par son absence sur le livret de famille aux côtés de sa compagne et de leur bébé tout neuf.