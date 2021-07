Anna Netrebko en tête d'affiche pour la réouverture de l'opéra avec public à Athènes

La célèbre soprano russe Anna Netrebko sera sur scène samedi à Athènes lors d'un concert de stars qui marquera la réouverture des représentations avec public de l'Opéra national de Grèce, alors même que les autorités tirent la sonnette d'alarme sur une résurgence des contaminations au coronavirus.

Anna Netrebko sera la tête d'affiche du All Star Verdi Gala organisé au Stade panathénaïque d'Athènes, site des premiers Jeux olympiques modernes, lors d'une soirée d'arias et de duos de certains des opéras les plus populaires de Verdi, tels que "Aida", Il Trovatore", "La Force du Destin", "Otello" et "Rigoletto".

Elle chantera aux côtés de son mari, le ténor azerbaïdjanais Yusif Eyvazov, du baryton grec Dimitri Platanias et de la mezzo géorgienne Anita Rachvelishvili, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra national de Grèce sous la direction du chef français Philippe Auguin.

"Nous sommes très impatients, surtout de nous produire dans ce lieu historique incroyable avec une atmosphère si merveilleuse", a déclaré Mme Netrebko avant une répétition jeudi.

Yusif Eyvazov s'est réjoui de ce retour devant le public, après la fermeture des salles de concert et des opéras du monde entier en raison des restrictions liées au coronavirus qui avait laissé la place à des interprétations diffusées sur internet. "Nous ne pouvons pas chanter sans public", a estimé le ténor.

Se produire dans un stade pose des défis très particuliers aux chanteurs d'opéra, a relevé M. Platanias. "Il y a beaucoup de difficultés, comme le vent dans les micros, mais j'espère que ces défis seront surmontés", a déclaré le baryton grec.

L'Opéra national de Grèce dit avoir choisi "l'espace en plein air le plus grand et le plus sûr d'Athènes" pour rassurer le public face aux craintes liées au Covid-19.

Les cas de Covid-19 sont à nouveau en hausse en Grèce, principalement en raison du variant Delta, très contagieux, obligeant le gouvernement à reconsidérer l'assouplissement des mesures annoncé pour l'été.

Cette semaine, les autorités grecques ont recommandé aux personnes revenant de voyages dans les îles et sur le continent d'effectuer des auto-tests et de porter des masques dans tous les espaces intérieurs et les espaces extérieurs très fréquentés.

Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi 1.997 nouveaux cas de Covid-19, le nombre moyen de cas quotidiens au cours des sept derniers jours passant à 1.081 contre 442 la semaine précédente.