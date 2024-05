Anora

La Palme d'or décerné à son film Anora par le jury du Festival international du cinéma 2024, le réalisateur Sean Baker l'a dédiée aux trois femmes de sa vie : l'actrice Mikey Madison, qui tient le rôle titre dans Anora ; Jean Baker, sa mère ; et son épouse, "ma muse, celle qui me sauve et qui m'aide, je t'aime" a-t-il déclaré. Il a aussi dédié le prix à toutes les travailleuses du sexe d'hier, aujourd'hui et demain.

Tweet URL

"Ce film est magnifique, empli d'humanité... Il nous a brisés le coeur", a déclaré la présidente du jury et réalisatrice de "Barbie" Greta Gerwig avant de lui remettre le prix.

Entre pathos et comédie

Anora est un thriller new-yorkais qui passe des bas-fonds aux villas de luxe des Russes, suivant une strip-teaseuse et le jeune fils d'un oligarque, qui se marient sur un coup de tête à Las Vegas, suscitant la fureur des proches de ce dernier.

Il faut faire rire jusqu'à faire pleurer. Sean Baker

Tout en abordant un sujet similaire aux films précédents de Sean Baker, comme Tangerine et The Florida Project, Anora est son film le plus comique à ce jour : lorsqu'un trio de mafieux débarque dans la maison des jeunes mariés, le public s'attend à une explosion de violence, et se retrouve avec un trio de bras cassés.

Tweet URL

"J'essaie toujours d'explorer jusqu'où je peux aller avec la comédie, explique le réalisateur. C'est toujours un équilibre entre la comédie et le pathos. La vie est un équilibre entre ces deux éléments. Il faut donc faire rire jusqu'à faire pleurer".

Tweet URL

La prostitution : un sujet clivant ?

Sean Baker, qui a déjà raconté la vie de prostitués, estime que "nous sommes tous fascinés" par le travail du sexe. Car ça se passe "juste sous notre nez, que nous le remarquions ou pas". "On peut l'explorer à l'infini", a déclaré le réalisateur, dont la mission est de montrer des personnages imparfaits, confrontés aux mêmes problèmes que tout le monde. "Je ne peux pas me contenter de faire une histoire de "prostituée au grand coeur", dit-il.

Anora était un très sérieux candidat à la Palme d'or, selon le classement du magazine Screen. "C'est agréable et un peu surprenant, parce qu'il semble que jusqu'à présent le film n'ait pas été aussi clivant que je le pensais", a déclaré Sean Baker. Et pourtant, "nous traitons de thèmes extrêmement conflictuels en ce moment".

Pour le réalisateur, le "rêve" serait plutôt que l'actrice Mikey Madison, soit récompensée. La comédienne de 25 ans, vue dans Once Upon a Time in Hollywood et Scream, s'est entraînée au pole dance pendant trois mois et a perfectionné son accent new-yorkais.

Tweet URL

Succès du cinéma américain indépendant

N'importe quelle récompense cannoise aurait aidé Anora à bénéficier d'une sortie plus large dans les salles américaines que la plupart des films indépendants. "Le public américain s'est entendu dire 'ne venez au cinéma que pour les grosses productions, tout le reste se trouve sur Netflix'... C'est fou !", s'indigne Sean Baker.

Anora est distribué par le studio indépendant Neon, qui est aussi derrière les quatre dernières Palme d'or aux Etats-Unis dont Anatomie d'une chute.

Tweet URL

(Re)lire dans Terriennes :

Festival de Cannes : "The Substance", hémoglobine à la sauce féministe

Festival de Cannes : "Moteur, ça tourne !" se conjugue au féminin

"Anatomie d'une chute" : anatomie d'un succès mondial pour Justine Triet

Festival de Cannes : Justine Triet, troisième réalisatrice sacrée par une Palme d'Or