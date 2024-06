Anouk Aimée, et son inoubliable "Lola, c'est moi"

L'actrice Anouk Aimée est décédée chez elle à Paris, à l'âge de 92 ans. Icône de la nouvelle vague, mise en lumière par les plus grands maîtres du cinéma italien, elle restera à jamais l'héroïne amoureuse d'Un homme et une femme, mais aussi la "Lola" provocante de Jacques Demy.

©Ludovic Marin, Pool via AP

"Avec ma fille, Galaad, et ma petite fille, Mila, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le départ de ma maman Anouk Aimée. J'étais tout auprès d'elle lorsqu'elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris", écrit sur son compte Instagram Manuela Papatakis, la fille d'Anouk Aimée et du réalisateur Nico Papatakis.

"L'actrice de Un homme et une femme, Lola et La Dolce Vita est "partie ce matin", a annoncé à l'AFP l'agent Sébastien Perrolat, de l'agence TimeArt.

Une femme et un homme

Née Françoise Dreyfus le 27 avril 1932 à Paris, Anouk Aimée a accédé à une notoriété internationale en partageant l'écran avec Jean-Louis Trintignant dans le mythique Un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'or en 1966. Le rôle lui vaudra le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination à l'Oscar.

Elle y incarne Anne, veuve et mère célibataire encore sous le choc de la mort accidentelle de son mari. Elle rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s'est suicidée par désespoir. Ils s'aiment, se repoussent, se retrouvent et s'aiment encore.

"Quand il (Claude, ndlr) a fini de nous raconter le film, j'avais envie de tourner tout de suite et c'était formidable", raconte Anouk Aimée lors d'une émission de télévision à propos du film Un Homme et une femme en 1967. "Les premiers jours du tournage, elle était insupportable, elle ne voulait pas monter sur un bateau", confie en riant à ce souvenir Claude Lelouch.

Lola, c'est elle

Anouk Aimée aura tourné avec les plus grands du cinéma franco-italien : Jacques Demy, Federico Fellini, Marco Bellocchio, Jacques Becker ou André Cayatte, qui la lance en 1949 dans Les amants de Vérone.

Dans toutes les mémoires de cinéphiles, c'est son célèbre "Lola, c'est moi !" qui la révèlera. Choisie par Jacques Demy, Anouk Aimée joue une chanteuse dans un cabaret de Nantes, long fume-cigarette à la main et guépière noire, incarnant une femme libre exposant son corps au regard de tous, "sans vulgarité" comme l'actrice la définissait elle-même, et mère d'un garçon, qu’elle élève seule jusqu'au retour de son mari fortuné des Etats-Unis.

Anouk Aimée, héroïne de Lola, de Jacques Demy (1961). DR

Dans Le Saut dans le vide de Bellocchio, elle interprète Marta, une femme dépressive habitée de vertiges. Ce rôle lui vaut le prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes en 1980.

Anouk Aimée s'était fait plus rare récemment. Mais elle avait fait un retour émouvant en 2019 à Cannes, pour reformer le couple mythique de Un homme et une femme, dans une suite tournée par Claude Lelouch, Les Plus belles années d'une vie.

"Bravo madame"

"Ça ne doit pas être pour ma carrière, car je n'ai jamais fait de carrière (...) mais j'avais l'intention de commencer une carrière maintenant ! Avec le temps qui me reste, j'aimerais bien commencer", lançait Anouk Aimée en 2002 au moment de recevoir un César d'Honneur en 2002 sur la scène du Théâtre du Châtelet lors de la 27e Cérémonie des César.

"Avec plus de 80 films à son actif, je crois qu'on peut le dire : bravo madame pour votre incroyable carrière, vous avez marqué à vie le cinéma de votre empreinte", écrit sur X l'académie des César.

Comme nous le raconte Le Monde, l'actrice avait trouvé son prénom d'artiste à 13 ans, lors de son tout premier film, La Maison sous la mer (1946), dans lequel son personnage s’appelle Anouk. Mais c'est Jacques Prévert qui lui offrira un peu plus tard lors de leur rencontre à l'occasion d'un autre tournage son nom d'artiste : "Aimée", "parce que tout le monde l’aimait", selon le poète.

