Après le phénomène "Sorcières", Mona Chollet en quête d'un "répit"

Plus consensuelle, Mona Chollet? Après le succès de "Sorcières" et "Réinventer l'amour", l'essayiste féministe la plus grand public de France veut s'"offrir un répit" avec son nouveau livre, consacré à une passion longtemps jugée inavouable: sa collection d'images.

"D'images et d'eau fraîche" (Flammarion) n'a, a priori, rien à voir avec ses précédents ouvrages et s'inscrit entre "la promenade et la rêverie", comme elle le décrit à l'AFP.

Photos, peintures, portraits ... La journaliste née en 1973 s'est passionnée pour ces images qu'elle partage, comme et avec des millions d'anonymes, sur le réseau social Pinterest. Une collection entamée "il y a presque douze ans pour me sortir de l'écriture, de la pensée et de l'info", confie-t-elle.

"Le fait de parcourir ma collection, ça me regonfle complètement dans les moment où ça ne va pas", poursuit-elle. Mais pas que.

Au fil des pages, Mona Chollet raconte comment cette pratique banale peut se muer en un acte de résistance. Faire appel au beau "pour garder de la force pour la vie de tous les jours et pour la contestation aussi".

Un livre comme une réponse à un besoin. Celui de "s'offrir un répit" et de "souffler": "J'avais besoin d'une phase d'écriture très consensuelle et moins de l'essai forcément plus polémique", dit-elle.

A rebours de sa plume acérée, l'essayiste est peu à l'aise avec l'exercice de l'interview, auquel elle se prête avec affabilité, et semble plutôt réservée.

Née à Genève d'un père suisse et d'une mère égyptienne, Mona Chollet fait des études de journalisme. Ses premiers essais, publiés au début des années 2000, ont une tonalité politique comme "Marchands et citoyens, la guerre de l'internet" ou "Rêves de droite: Défaire l'imaginaire sarkozyste".

Son travail au Monde diplomatique, où elle est cheffe d'édition, ajouté à ses essais lui apporte une petite notoriété.

Mais ce sont les années 2010 qui vont tout changer, avec la publication d'essais féministes, qui vont devenir des références pour de nombreuses femmes.

Un cycle entamé avec "Beauté fatale" (2012), un essai qui s'en prend aux injonctions à une féminité stéréotypée.

- Clivages -

Viendra ensuite "Chez soi" (2015), nouvel éclairage sur l'espace domestique, avant "Sorcières", phénomène de librairie, traduit en une quinzaine de langues.

Par une écriture synthétique mais précise, Mona Chollet parvient à vulgariser les textes, parfois difficiles, de militantes de la cause des femmes qu'elle mêle à son propre vécu ainsi qu'à des références à la culture pop.

Actuellement adapté au théâtre de l'Atelier à Paris, "Sorcières" décortique cette figure maintes fois convoquée dans l'histoire et encore présente dans les imaginaires. Un qualificatif attribué aux femmes qui tentent de s'émanciper de certaines normes sociales.

Un succès qui l'expose aussi aux critiques. Publié il y a un an, son dernier essai "Réinventer l'amour", où elle plaide pour une "révolution romantique" au sein du couple hétérosexuel, a divisé les féministes.

"Il y a énormément de clivages, d'agressivité et de tension dans le mouvement féministe", assure-t-elle. "C'est peut être lié à l'époque. Quand on est dans une époque dure et violente le militantisme le reflète aussi", nuance-t-elle aussitôt.

Et d'assumer se "radoucir" avec le temps. "Je crois que j'ai réalisé avec +Sorcières+ que toutes les personnes vivantes dont je parlais dans mes livres allaient être au courant que je parlais d'elles et ça m'a donné un sens de la responsabilité que je n'avais pas avant. Je me suis dit qu'il ne fallait pas faire de concession sur ce côté critique mais qu'il ne fallait pas être blessante de façon gratuite".

