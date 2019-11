Après plusieurs mois de grève, où en sont les femmes de chambre de l’Ibis Batignolles ?

Ndiaye fait partie des 23 grévistes. © Lydia Menez

Le problème de la sous-traitance

Des avancées timides

Parce que nous sommes des femmes, noires, pour la plupart immigrées, ils pensent pouvoir nous réduire au silence et ne pas respecter nos droits.Sylvie, gréviste

"Mal au dos, mal aux pieds, frotter, frotter, il faut payer !" Tambours, microphones et banderoles à la main, elles sont plusieurs à s'activer devant la façade sans âme du Novotel de Chatêlet, en plein coeur de Paris. "La sous traitance, c'est la maltraitance !" scande, comme un slogan, Ndiaye, femme de chambre depuis dix ans à l'Ibis Clichy-Batignolles. Avec 700 chambres, cet Ibis situé dans le 17e arrondissement est le deuxième plus grand de France et d'Europe.Ces femmes ne sont pas employées par le groupe AccorHotels (qui détient Novotel, Sofitel, Mercure, Ibis...) mais par un sous-traitant, la société de services STN. "On nous demande d’aller toujours plus vite, de faire toujours plus, s’indigne Ndiaye. On a toutes des problèmes de santé à cause du travail. J’ai une tendinite qui me fait très mal, certaines ont des blocages aux dos, d’autres le canal carpien bouché." Elles ont, pour la plupart, des contrats à temps partiel, des salaires qui ne sont pas fixes, et pas, ou peu de possibilité d’évolution de carrière malgré leur ancienneté.En dix-huit semaines de grève, les femmes de chambre ont obtenu l’installation d’une pointeuse et une indemnité repas par jour travaillé de 3,62€, contre 7,24€ initialement demandés. "Insuffisant" selon Sylvie, femme de chambre depuis sept ans. "On demande le ralentissement de la cadence, ils nous installent une pointeuse ! Ils nous prennent pour des imbéciles," s’énerve-t-elle. Elles ont, la veille, rencontré le directeur de STN : "sans succès", déplore Boubacar, équipier et unique homme participant à la grève. "Il a affirmé ne rien pouvoir faire de plus pour nous."La sensation de ne pas être écoutées règne au sein de ces grévistes. "Parce que nous sommes des femmes, noires, pour la plupart immigrées, ils pensent pouvoir nous réduire au silence et ne pas respecter nos droits. Nous avons une collègue qui a été sexuellement agressée par l’ancien directeur de l’Ibis Batignolles. Elle est en arrêt depuis deux ans. L’affaire est au pénal, mais ça n’a pas fait scandale", explique Sylvie.Bien que galvanisées par le collectif, les grévistes commencent à accuser la fatigue et la lassitude. "Au début, ça allait. Mais là, financièrement, ça commence à devenir très difficile de tenir", confie Ndiaye, qui ne perçoit plus qu’une compensation de salaire de la part des syndicats. "J’élève seule mes enfants. Il faut continuer à payer le loyer, les courses, la cantine des enfants, l’électricité… Ça nous met un sacré coup au porte-monnaie."