Arrestation de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah : pourquoi elle ?

align="center"> #Fariba_Adelkhah (invitée de #France24) est actuellement en prison en #Iran, accusée d'espionnage, probablement pour la #France. Honnêtement, je doute aussi de cette femme, mais je ne l'accuse pas d'espionnage.https://t.co/sbgzOqN9sD — dariush arai (@AraiDariush) July 16, 2019



En 1990, elle soutient à l'EHESS une thèse sur les femmes en Iran intitulée Une approche anthropologique de l'Iran post-révolutionnaire. Le cas des femmes islamiques - mention très honorable. Directrice de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, elle est également chercheuse au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po-Paris. Fariba Adelkhah est membre des conseils scientifiques de revues de référence dans le monde académique, telles que Iranian Studies et la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. En un mot comme en cent, Fariba Adelkhah est une acharnée de travail. Elle le disait elle-même sur le plateau de RFI Farsi: "Je dirais que ma personne se résume à mon travail". "L'Iran ne connaît pas l'autonomie de la recherche. Le chercheur y est considéré comme un agent 007", expliquait-t-elle à l'Express en 2009 au moment de la libération de Clotilde Reiss , une chercheuse Française arrêtée en Iran suite à des accusations d'espionnage. Aujourd'hui, ces mots acquièrent une résonnance particulière et semblent donner un éclairage sur le sort de Fariba Adelkhah.Au premier abord, Fariba Adelkhah est une figure policée, une "bonne élève", une chercheuse qui se voue exclusivement à son travail. Visage doux, voix posée, elle répond sereinement aux questions des journalistes lors de ses passages sur les plateaux de radio ou télévisions.Née à Téhéran en 1959, Fariba Adelkhah se rend à Strasbourg en 1977 pour ses études. Contrairement à une grande partie de la diaspora iranienne arrivée pendant cette période, Fariba Adelkhah ne fuit pas le régime du Shah. Elevée au sein d'une famille "traditionnaliste" de la classe moyenne, comme elle le racontait au micro de RFI Farsi, le 2 février 2017 , elle reste à l'écart des militants iraniens présents en France et se consacre corps et âme à ses études.En 1990, elle soutient à l'EHESS une thèse sur les femmes en Iran intitulée Une approche anthropologique de l'Iran post-révolutionnaire. Le cas des femmes islamiques - mention très honorable. Directrice de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, elle est également chercheuse au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po-Paris. Fariba Adelkhah est membre des conseils scientifiques de revues de référence dans le monde académique, telles que Iranian Studies et la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. En un mot comme en cent, Fariba Adelkhah est une acharnée de travail. Elle le disait elle-même sur le plateau de RFI Farsi: "Je dirais que ma personne se résume à mon travail".

En délicatesse avec le régime iranien ?



Ce n'est pas une opposante politique, ça c'est sûr et certain.

Karim Lahidji, président de la Ligue pour la Défense des Droits de l'Homme en Iran De fait, Fariba Adelkhah faisait régulièrement des allers-retour entre la France et l'Iran. De quoi s'attirer les foudres de certains chercheurs exilés, pour qui le travail de terrain en Iran légitimise le pouvoir en place : le travail de Fariba Adelkhah ne pouvait qu'être complaisant avec le régime.



Il est vrai que la chercheuse n'a jamais voulu prendre position dans ses travaux. Pour elle, la dimension scientifique des études en sciences sociales prime sur toute considération politique. Selon son ami de longue date Jean-François Bayart, professeur à l'Institut des Hautes études internationales et du développement (IHEID), Fariba Adelkhah "a toujours refusé de condamner le régime" et cela "lui a valu d'être mal comprise de la diaspora et de prendre des coups des deux côtés". Nul ne daigne rappeler sur #28min que #FaribaAdelkhah a été toute sa vie une lobbyiste révolutionnaire islamiste, chargée de l'intox pro-ayatollah en France! Exemple récent d'intox de cette militante islamiste déguisée en chercheuse que j'avais signalé : https://t.co/wyZWRoPUqb pic.twitter.com/eBzy1vnl4s — PersanParis (@PersanParis) July 16, 2019 A ce jour, aucune information n'est dévoilée sur les raisons officielles d'une détention qui indigne ses proches. Entre désarroi et consternation, ils balaient les accusations d'espionnage qui pèseraient sur Fariba Adelkhah : "Ce n'est pas une opposante politique, ça c'est sûr et certain", affirme Karim Lahidji, président de la Ligue pour la Défense des Droits de l'Homme en Iran (LDDHI). "C'est même la raison pour laquelle elle était autorisée à se rendre en Iran, à y séjourner de longs mois, mener des recherches, des enquêtes, ce qui n'est pas possible pour tout le monde".De fait, Fariba Adelkhah faisait régulièrement des allers-retour entre la France et l'Iran. De quoi s'attirer les foudres de certains chercheurs exilés, pour qui le travail de terrain en Iran légitimise le pouvoir en place : le travail de Fariba Adelkhah ne pouvait qu'être complaisant avec le régime.Il est vrai que la chercheuse n'a jamais voulu prendre position dans ses travaux. Pour elle, la dimension scientifique des études en sciences sociales prime sur toute considération politique. Selon son ami de longue date Jean-François Bayart, professeur à l'Institut des Hautes études internationales et du développement (IHEID), Fariba Adelkhah "a toujours refusé de condamner le régime" et cela "lui a valu d'être mal comprise de la diaspora et de prendre des coups des deux côtés".Mais pour elle, impossible de faire un travail crédible sans aller à la rencontre des personnes vivant au sein de cette société. Alors, elle décortique les évolutions de la société complexe de l'Iran post-révolutionnaire, l'étudie et la comprend. "Pour ses pairs, [elle] porte un regard sensible et instruit sur la société iranienne, sur la famille, la jeunesse et les femmes". L'étude des femmes est un domaine que l'universitaire porte dans son coeur. En 1991, elle publie La Révolution sous le voile, Femmes islamiques d'Iran , vaste travail sur les femmes musulmanes d'Iran. Sa thèse ? Une partie des femmes musulmanes ont vécu dans la Révolution islamique de 1979 une véritable libération, voire une émancipation féminine.

Electron libre

Dans l'introduction de La Révolution sous le voile, elle explique et dénonce la vision manichéenne et réductrice d'une partie du grand public, mais aussi de nombreux chercheurs occidentaux : "Nous verrons comment la place des femmes dans la Révolution islamique iranienne ne se définit pas seulement par l'imposition d'un code à l'initiative d'une élite cléricale et conformément à la vision commune d'une religion supposée 'sexiste'". Les femmes musulmanes en Iran, avance-t-elle, ne se résument pas à une couche de la population totalement soumise et dénuée de libre arbitre, contrairement à la pensée dominante en Occident.

La sociologue Fariba Adelkhah lors du Salon du livre de Paris pour un débat sur l'Iran avec l'auteur Vincent Hugeux autour de son essai Iran, l'Etat d'alerte. © Georges Seguin

Elle s'attaque aussi aux réflexes normés et genrés auxquels elle a dû faire face durant ces travaux : "Quel qu'ait été l'intitulé de ma thèse, les réactions ont été d'un traditionalisme inquiétant : 'Quoi de plus normal pour une Iranienne que de faire une thèse sur les femmes ?'. Sa fougue est palpable et sa plume percutante. "Un grand historien dont j'admire les travaux et la rigueur me renvoya dès la première question que je lui posai [...] à l'une de ses amies sociologues. La recherche sur les femmes appartient aux femmes. Faudrait-il alors en conclure que la recherche sur l'Iran n'appartient qu'aux seuls Iraniens ?"



Ces questions révèlent son aplomb. Selon Ahmad Salamatian, intellectuel et ancien secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères d'Iran en exil, invité de France culture ce mardi , c'est précisément ce pourquoi elle a été arrêtée. "La situation actuelle de Fariba Adelkhah est liée à sa qualité de chercheuse, son audace de chercheuse, son courage de se lancer dans les faits, explique-t-il. Et ça dérange avant tout les Gardiens de la Révolution. [...] Elle est arrivée à cette découverte énorme qu'aujourd'hui, le fait géopolitique le plus important au Proche-Orient, c'est cette classe moyenne iranienne qui évolue malgré tout". Cette connaissance chirurgicale de la société fonde "la crainte du pouvoir" en Iran.

Nombreux sont ceux qui s'obstinent à mettre une étiquette sur les gens, plutôt que de les écouter.

Fariba Adelkhah

Armin Arefi, journaliste spécialiste d'Iran au magazine le Point, partage cette analyse ; il relève que, paradoxalement, "Mieux on connaît l'Iran, plus on représente une menace" du moins pour la frange conservatrice du régime. Bien qu'elle ne revendique aucune position politique, Fariba Adelkhah est selon Jean-François Bayart, "plutôt du côté des réformateurs" comme l'ex-président Rafsandjani ou de l'actuel président Hassan Rohani. Elle qui s'éloigna de l'Iran en 2009-2010, sous le conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Elle avait alors "cessé de travailler sur son pays pour se consacrer à l'Afghanistan, sans jamais cesser d'aller en Iran", explique Jean-François Bayart. Manière de manifester un semblant d'opposition ou de contestation ?