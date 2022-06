Assemblée nationale : avec 37%, le nombre de femmes députées régresse

Si en 2017, on se réjouissait face au déferlement d'une grande marée féminine, les législatives 2022 ont un gout salé de ressac... La nouvelle Assemblée nationale française sortie des urnes sera bien moins féminine que la précédente. Elle comptera désormais 215 femmes (37,26%) et 362 hommes (62,74%), alors qu'elle en rassemblait 224 (39%), 12 points de plus qu'en 2012, et plus du triple qu'en 2002 où elles représentaient à peine 12%.

Ce record restera donc historique et ... unique.



Longtemps à la traîne, la France s'était alors hissée au 33e rang en terme de parité, sur 185 pays classés par l'Union interparlementaire.

37.3% de femmes à l’assemblée nationale : la parité n’est pas atteinte et le nombre de députées régresse. — Jeanne Larue (@RRennaise) June 20, 2022

La droite moins paritaire

Comme en 2017, c'est le groupe LR (Les Républicains, droite) qui est le moins paritaire, avec 18 femmes sur 61 élus (29,5%). Le RN est le deuxième parti le moins féminisé à l'Assemblée avec 37,1%. Ces deux partis avaient pourtant, faut-il le rappeller, présenté une femme candidate à la présidentielle... Le meilleur élève en matière de parité est l'alliance de gauche Nupes qui compte 43,6% de députées. La majorité présidentielle, qui ne bénéficie plus de la majorité absolue, compte 40,4% de femmes.

Les lois sur la parité, et leur lot de sanctions financières, doublées en 2014 pour les partis présentant moins de 50% de femmes, ont été fortement incitatives. Pour la période 2017-2022, c'est déjà LR qui avait été le plus pénalisé avec notamment en 2021 un malus de 1,78 million d'euros.

L'extrême droite gagne du terrain, pandant que la parité en perd à l'assemblée nationale.

Qu'on ne vienne pas me dire que la place des femmes dans la société progresse... #legislatives2022 https://t.co/tPaKENTnHx — Amandine Richaud-Crambes (@Amandine_RCr) June 20, 2022

Une Première ministre réélue

Elisabeth Borne, élue de justesse dans le Calvados à l'issue du second tour des législatives, est la deuxième Première ministre en France, après Edith Cresson (1991-1992).