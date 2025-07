Au départ du Tour de France Femmes, une étoile montante venue du continent africain

Le Tour de France femmes s’élancera ce 26 juillet 2025 de Vannes, en Bretagne. Parmi les 168 coureuses, une seule Africaine, la Mauritienne Kim Le Court Pienaar. Et pourtant, d'autres cyclistes prometteuses viennent de ce continent. Qui sont ces championnes africaines ?

La Polonaise Katarzyna Niewiadoma, vainqueur du Tour de France 2024, Marianne Vos, des Pays-Bas, Justine Ghekiere, de Belgique et Puck Pieterse, des Pays-Bas célèbrent leur victoire sur le podium à l'Alpe d'Huez, en France.

Qui succèdera aux Hollandaises Annemiek van Vleuten et Demi Vollering, et à la Polonaise Katarzyna Niewiadoma ? Ce samedi 26 juillet 2025, 168 coureuses prendront le départ de la quatrième édition du Tour de France Femmes. La course s’étale cette année sur neuf étapes, jusqu’au 3 août.

Parcours du Tour de France Femmes 2025. https://www.letourfemmes.fr/

Dans le peloton se trouvent une majorité d’Européennes : Belges, Hollandaises et Françaises, bien sûr, mais aussi Allemandes, Chypriotes. Il y a aussi des coureuses canadiennes et américaines.

🚴‍♀️ #TDFF | ⚡ Demi Vollering reprendra-t-elle sa couronne ? Jusqu’où ira Pauline Ferrand-Prévot ? Voici les favorites pour le Tour de France Femmes, qui débute ce samedi ! pic.twitter.com/vwJNWqcMzn — francetvsport (@francetvsport) July 24, 2025

Et une seule championne venue du continent africain pour se lancer sur le parcours de la grande boucle...

Motivée

La Mauricienne Kim Le Court Pienaar sera au départ du Tour le 26 juillet, sous les couleurs de l’équipe AG Insurance-Soudal. Elle est devenue cycliste professionnelle de manière assez atypique, en contactant elle-même toutes les équipes WorldTour pour trouver une place, avant d’être recrutée par AG Insurance–Soudal.

Le 27 avril 2025, Kim Le Court Pienaar entre dans l’histoire du cyclisme en devenant la première coureuse africaine à s’imposer sur la course belge Liège-Bastogne-Liège, battant au sprint deux des grandes favorites, les Néerlandaises Puck Pieterse, deuxième, et Demi Vollering.

Egalement championne de l’île Maurice en 2024 et 2025, en route, mais aussi sur le contre-la-montre, celle qui est aussi connue sous le nom de Kimberley Le Court de Billot se hisse peu à peu dans l'élite du cyclisme féminin.

Tout à commencé parce qu'elle voulait imiter son frère aîné, Olivier, raconte-t-elle à la radio mauritienne MBCnews :

D'autres coureuses prometteuses

Ashleigh Moolman, 6e au classement général du Tour de France 2023, n'a pas été retenue par son équipe AG Insurance-Soudal pour participer au Tour cette année. Et pourtant, reconnue pour ses qualités de grimpeuse, elle sait aussi se montrer régulière dans les courses par étapes. Elle est aussi respectée pour sa longévité et sa constance au plus haut niveau.

La Sud-Africaine Ashleigh Moolman, deuxième à gauche, lors de l'épreuve féminine de la Flèche Wallonne, à Huy, en Belgique, le 20 avril 2022. AP Photo/Olivier Matthys

En 2020, alors que les compétitions sont gelées en raison du Covid-19, Ashleigh Moolman devient la première championne du monde de cyclisme e-sport. Un virus à l’estomac lui a coupé tout rêve de victoire sur le Tour en 2022.

Ashleigh Moolman est très engagée pour le cyclisme féminin. Elle est notamment à l’origine du Rocacorba Collective, une communauté de cyclisme en intérieur offrant un espace sécurisé et inclusif pour les femmes, créé en 2021 en Espagne.

La cycliste a également lancé un projet pilote dans le township de Khayelitsha (près du Cap, en Afrique du Sud) en partenariat avec un magasin de vélos local. Ce projet vise à fournir cycles et équipements aux femmes, et à leur offrir des formations et un accompagnement.

Modèle

Une autre coureuse sud-africaine se démarque : Carla Oberholzer. Championne d’Afrique du Sud sur route en 2018 et médaillée d’or en contre-la-montre par équipes aux Jeux africains 2019, Carla Oberholzer a longtemps été l’une des rares Sud-Africaines à évoluer en Europe.

Cela fait d’elle un modèle pour les jeunes femmes issues de pays où le cyclisme féminin est peu développé. La Sud-Africaine a également porté les couleurs de son pays lors des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, sur l’épreuve de course en ligne de cyclisme sur route, tout comme Ashleigh Moolman.

Carla Oberholzer a récemment annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle attendait son deuxième enfant.

