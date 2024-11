Au Japon, la longue marche des femmes en politique

"Qui s'occupe de vos enfants ?" Saria Hino a dû bien des fois encore répondre à cette question durant la campagne électorale. A 36 ans, elle est mère de quatre enfants, mais pas seulement puisqu'elle est l'une des 73 femmes élues au nouveau Parlement japonais, qui compte 465 sièges.

Un nombre record certes mais qui représente encore une faible minorité (16%).

Elue dans le centre du Japon, cette nouvelle députée, membre du Parti démocrate du peuple (opposition), veut - comme d'autres récemment élues - apporter une nouvelle perspective dans un débat largement dominé par les hommes.

La chambre basse du Parlement nippon, le 11 novembre 2024, à Tokyo. ©AP Photo/Eugene Hoshiko

Le travail des femmes

Saria Hino s'est donnée pour mission de "délivrer un message depuis la ligne de front" à celles qui élèvent des enfants ou s'occupent des personnes âgées. "Je veux mettre en place des politiques en me basant sur la grande quantité d'informations personnelles dont je dispose sur ce qu'il se passe" dans les écoles maternelles et les maisons de retraite, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Alors que le nombre d'écoles maternelles augmente au Japon, la pénurie de main-d'œuvre entraîne des conditions de travail plus difficiles pour les enseignants. "De même, une récente décision du gouvernement de réduire le financement des établissements de soins aux personnes âgées aggrave les conditions de travail déjà difficiles des soignants", a assuré la députée.

Mais pour changer cela, les femmes dirigeantes sont rares en politique, comme dans le monde des affaires au Japon, pays qui se classe 118e sur 146 dans le rapport 2024 du Forum économique mondial sur l'écart entre les sexes dans le monde.

Toshiko Abe, ministre de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, arrive au bureau du Premier ministre, le 11 novembre 2024, à Tokyo. ©AP Photo/Shuji Kajiyama

Sexisme ambiant

Des députées chevronnées, comme les anciennes ministres Seiko Noda et Seiko Hashimoto, ont insisté sur les difficultés d'être une femme députée dans une société où celles-ci sont toujours censées assumer la majeure partie des charges domestiques.

Et ce n'est pas tout. Les femmes occupant des postes de pouvoir peuvent encore être confrontées à des remarques sexistes. A l'instar de l'ex-ministre des Affaires étrangères Yoko Kamikawa, 71 ans, qualifiée par l'ancien vice-Premier ministre Taro Aso d'"étoile montante", certes, mais également de "vieille" qui n'était "pas si belle".

Une candidate sur quatre déclare avoir été victime de harcèlement sexuel lors d'une campagne électorale, selon une enquête de 2021.

Les législateurs assistent au vote pour le nouveau Premier ministre à la chambre basse du parlement, le 11 novembre 2024, à Tokyo. ©AP Photo/Eugene Hoshiko

Manque de diversité

Sachiko Inokuchi, une médecin de 68 ans élue dans une circonscription de Tokyo, se réjouit que son parti d'opposition, le Parti de l'innovation, ait mis en place un service de baby-sitting pour les députés afin de contribuer à améliorer le déséquilibre entre les sexes. Elle aussi veut renforcer le soutien aux mères nippones, car "je ne veux pas passer sous silence les effets néfastes d'une société vieillissante avec de moins en moins d'enfants".

L'une des députées du PLD, Jun Mukoyama, a dû faire face à la même question que sa collègue pendant la campagne électorale : "qui s'occuperait de votre enfant ?" "Une question qu'on ne poserait pas à candidat masculin", remarque la quadragénaire, qui a dû suivre, avec son mari, un traitement de fertilité. "A l'époque, je me disais : 'si je ne peux jamais avoir d'enfant, je veux créer une société qui soit formidable pour eux', et j'ai décidé de devenir politicienne", insiste-t-elle.

Elle regrette que son parti "manque de diversité" et veut changer les mentalités. Comme ses collègues Hino et Inokuchi, elle veut s'assurer que les voix des personnes "confrontées aux difficultés de jongler entre travail et famille", notamment les femmes, soient entendues.