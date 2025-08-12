Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar

Ibtissame Betty Lachgar est une défenseuse de longue date des droits des femmes et des LGBTQ+ au Maroc. Fin juillet 2025, elle a publié une photo d'elle arborant fièrement un slogan gay jugé "offensant envers Dieu". Tollé sur les réseaux sociaux. Ce 10 août, une enquête est ouverte et la militante est placée en garde à vue.
12 Aoû. 2025 à 03h39 (TU)
Photo publiée par Ibtisamme Betty Lachgar sur les réseaux sociaux.

A 50 ans tout juste, Ibtissame Betty Lachgar, né d'un père syndicaliste et défenseur des droits humains, milite au Maroc pour les libertés individuelles, à commencer par celles des femmes et des LGBTQ+. 

Psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en criminologie et victimologie, elle est porte-parole du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI), un mouvement féministe universaliste qu'elle a confondé et qui oeuvre sur tous les fronts : liberté d'expression, interruption volontaire de grossesse, droits des homosexuel-le-s, liberté sexuelle ou laïcité de l'Etat.

Droit à l'avortement

Toujours en première ligne du combat pour le droit à l'avortement au Maroc, comme en 2015 après la mise à pied du professeur Chafik Chraïbi, un gynécologue de Rabat qui témoignait des drames liés aux IVG clandestines, elle déclarait alors : "Avec le mouvement MALI, le seul mouvement pro-choix au Maroc, nous dénonçons les dangers de l’avortement clandestin et nous réclamons l’abrogation de tous les articles liberticides qui s’y rapportent"

Ou plus récemment, en 2022, après la mort d'une adolescente à la suite d'un avortement clandestin : "Cette tragédie est la conséquence d'un cumul de violences institutionnalisées subies par les femmes", réagissait-elle.

"Allah est une lesbienne"

Fin juillet 2025, Ibtissame Betty Lachgar publie sur les réseaux sociaux une image d'elle-même portant un t-shirt où apparait "Allah" suivi de "is lesbian" – détournement d'un slogan féministe bien connu, explique-t-elle.

La photo est toutefois accompagnée d'un texte qualifiant l'islam de "fasciste, phallocrate et misogyne".

Menace et harcèlement

La publication a déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes appelant à son arrestation. Son parcours de militante et de citoyenne l'a pourtant habituée aux insultes et autres menaces, mais sur Facebook,  Ibtissame Betty Lachgar dénonce aujourd'hui le cyberharcèlement qu'elle subit depuis plusieurs jours. 

Elle dit avoir reçu "des milliers de menaces de viol, de mort, d'appels au lynchage et à la lapidation".

Enquête et garde à vue 

Dans un communiqué, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat annonce ce 8 oaût 2025 l'ouverture d'une enquête et le placement en garde à vue de la militante "conformément à la loi", à la suite de la diffusion de la photo contenant "des expressions offensantes envers Dieu" et d'"un texte comportant une offense à la religion islamique".

"Les mesures légales adéquates seront prises à la lumière des résultats de l'enquête",  ajoute le parquet. Au Maroc, la garde à vue est généralement de 48 heures. Le procureur décidera ensuite des poursuites contre la prévenue.

Le code pénal marocain prévoit une peine de six mois à deux ans de prison et/ou une amende de 20 000 à 200 000 dirhams (environ 2 000 à 20 000 euros) pour toute atteinte à la religion islamique, pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison si l'"outrage" est commis par un moyen public, y compris "électronique".

